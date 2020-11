– Hevet over kritiske spørsmål?

Meninger

For de som har dekket og kommentert helsedebatten i Vest-Finnmark gjennom mange år, er helseminister Bent Høie (H) det nærmeste vi kommer en retorisk teflonpanne. Han har tålt det meste av lokalpolitiske følelsesutbrudd og har på sin litt introverte måte svart behersket og høflig når journalister ønsker svar og avklaringer. Dialekten og diksjonen har en utmattende effekt på det tørreste krutt og piffen kan gå ut av de mest ramsalte spørsmål.

Da gjelder det å være bevisst på samfunnsoppdraget for media og huske at en statsråd har stor definisjonsmakt, for eksempel når den offentlige sannheten om Covid 19 skal forvaltes. Den norske metoden og forståelsen av krisehåndtering synes på framstå som selve fasiten, så her bør journalister være kritiske til å innordne seg «rikets beste». Det kan nemlig være en bjørnetjeneste. Mange kan ha lullet seg inn i en forståelse av at pandemien er for alvorlig til å holde demokratiske problemstillinger i hevd, enten det er faglig uenighet om munnbind eller grunnlovsstridige konsekvenser av nedstengningen.

Det kokte rett og slett over for Høie da NRKs steinbit Fredrik Solvang stilte et helt betimelig spørsmål om det vitenskapelige grunnlaget for å bruke munnbind, der statsråden bare manglet pekestokken for å styre den nesevise debattlederen i retning skammekroken.

Vi fikk samtidig en pekepinn på hva det innebærer når det forventes at journalister skal henføres av dorsk 17.mai-følelse, selv på senhøsten.

Ved siden av statsråder og majesteter, er det en og annen samfunnsrolle som kan lamme den kritiske nerven. For eksempel landslagstrener for herrer i fotball, for tiden en svensk hedersmann som har en slags aura av ufeilbarlighet rundt seg. Vi hadde i sin tid også en jordnær kar med støvler som framkalte litt av den samme følelsen. Her må vi tydeligvis være enige, ellers så risikerer du å få det selvutslettende imaget som fotball-idiot. Ikke i betydningen veldig interessert, men en livstidsdom om at du verken har evne eller vilje til å forstå hvorfor en langpasning er selve svaret på manglende, kollektiv teknikk i landslaget.

Så havner vi altså opp i en situasjon der VG med sine sportsjournalister mister alle hemninger og får seg til å sette fokus på en intern krangel i landslaget, der en av spillerne har hevet stemmen og kanskje antydet et snev av taktisk uenighet med sjefen. Da snakker vi om en spiller som ifølge landslagssjefen skal ha dummet seg loddrett ut ved å bomme på åpent mål. Frekkhetens nådegaver, med andre ord.

Budbringeren fikk selvfølgelig kjeft i plenum for å skrive om saken, som på toppen av det hele skilte seg ut fra landslagstrenerens egen oppfatning av det som skjedde. Som om det skulle være en overraskelse at folk i ledende posisjoner er uenige med medias vinkling og fortolkning av vedtak, prosesser og resultater. Å pirke borti brorskapets hellige korridorforståelse er en synd – og kilden har ikke skjønt verdien av fotballosjens øredøvende enighet. Det er på grensen til skremmende: Om det er virkeligheten som fortelles er ikke viktig, det er selve lojaliteten som er poenget. Alt for Norge?