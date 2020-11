– Unnskyld, Gunhild. Unnskyld

Meninger

Gjennom noen år har vi stolt kunnet følge Gunhild Berntsen sine idrettsprestasjoner. Topp idrettsutøver fra Alta. Triathlon. Ironman. Svømming, sykling og løping. Tenk å mestre flere idrettsgrener i skarp konkurranse med andre toppidrettsutøvere. På netthinnen har det festet seg bilder av smilende Gunhild. Oppsummert i ordene stolt og tøff. Jeg er rett og slett stolt over denne jenta. Stolt over flotte Gunhild og hennes tøffe idrettsprestasjoner.

Så kom sjokk reportasjen om hva Gunhild hadde opplevd i sin oppvekst. I vantro leste jeg om mobbing i skolehverdagen. Ord så hjerteskjærende fæle at jeg nesten ikke klarte å lese dem. Kan det virkelig ha skjedd i Alta? Det er jo sånt som bare skjer andre steder. Ikke her hos oss. Ikke en av våre. Nei og nei og atter nei.

Ingen skal utsettes for mobbing. Ondskapen med mobbingen var da, og er dessverre også nå. For Gunhild resulterte mobbingen i fysiske skader. Mener å huske at det i ettertid er påvist benbrudd. Til tross for dyptgripende opplevelser i skolehverdagen, klarte ho å snu det over i noe konstruktivt. Gunhild mener at det har gjort henne tøff nok. At ho ble god formilder ikke opplevelsene av det vonde. Alle spørsmålene, og dem rettes til skolen hvor barnet Gunhild gikk den gangen da. Hvordan kunne dette skje? Hvorfor var det ingen som grep inn?

Og nå slår tanken meg at jeg ikke har sett noen som har svart Gunhild. Jeg har i alle fall ikke sett noe. Har noen tatt kontakt med Gunhild? Har noen sagt unnskyld?

Ansvaret for grunnskolen har Alta kommune. Dersom ingenting er gjort tidligere, så er det derifra jeg forventer aksjon. Nemlig at ansvarlige tar ansvar, svarer ut og sier unnskyld.

Vi har en gylden anledning til å vise med handling hvor stolte og glade vi er i Gunhild. Ønske ho velkommen til Alta sine fine fasiliteter for svømming, sykling og løping. Eller bare rett og slett komme hjem.

Heidi Bjørkli