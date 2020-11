– Talltull, uten logikk

Meninger

Et styremedlem i Finnmark legeforening er ute i Altaposten og argumenterer mot fødeavdeling i Alta. For å få det til å se faglig ut benyttes en rekke tall om utvikling fra 1950 årene til i dag.

Tallene munner ut i at dersom Alta skal ha fødeavdeling må fødeavdelingene legges ned i Hammerfest og Kirkenes for det er for få fødende i fylke til mer enn en fødeavdeling.

Dersom konklusjonen til styremedlemmet er riktig, må en jo spørre hvilken av de to fødeavdelingene vi har i dag mener han skal legges ned, Hammerfest eller Kirkenes.

Hvis han mot egen logikk skulle mene at begge bør opprettholdes, hva er da de faglige argumentene for at Alta ikke skulle kunne ha en fødeavdeling med 229 fødende pr år, når det er faglig forsvarlig for Kirkenes med sine 182 fødende. I tillegg vil det sannsynligvis bli opp mot 300 fødende i Alta pr år dersom en tar med Kautokeino og Kvænangen.

Vi vet at geografi, reiseavstander og befolkningstetthet allerede i dag trumfer kravet om antall fødende per fødeavdeling. Finnmark er et slikt geografisk område som må finne sine løsninger utenfor de definerte standardene.

Innlegget fra styremedlemmet i Finnmark legeforening viser med all tydelighet at fagfolkene som politikerne ikke legger fag til grunn for sine beslutninger.

Alta den 2/11-20

Ole Simonsen