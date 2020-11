Finnmark Ap og sykehusstrukturen

Meninger

Så gikk det selvfølgelig som det måtte gå. Finnmark Arbeiderparti, anført av representantene fra Hammerfest AP, står nok en gang fast på sitt årsmøtevedtak fra 2010 om at Alta-/Kautokeino-regionen ikke skal ha et fullverdig sykehustilbud. Ikke egen fødeavdeling. Ikke et fullverdig akuttilbud. Ikke en geriatrisk avdeling. Var det egentlig noen som trodde på et annet utfall? Håpet, kanskje – men virkelig trodde på det...?

Trakk både Monica og Bente fra Ap-lista Alta Ap ser det som umulig å få tillit til Ap ved valget og trakk Alta-ordfører Monica Nielsen fra lista.

Kunnskap er makt, heter det. Og sånn bør det selvsagt alltid være. Men det paradoksale er jo at for Finnmark AP har det stikk motsatte vært tilfellet her; sakens kjerne er jo nemlig at dette famøse vedtaket fra ti år tilbake utelukkende hviler på det faktum at man i alle år har kjempet med nebb og klør mot en uavhengig konsekvensutredning av sykehusstrukturen i fylket. En innbitt kamp mot en kunnskapsbasert saksbehandling, altså. Logikken synes å være at alt skal være som det alltid har vært – fordi det alltid har vært sånn. Det er nesten ikke til å tro…

Men årsaken til denne bakstreverske holdningen er jo innlysende; fakta måtte man jo for enhver pris – bokstavelig talt – unngå å få dokumentert. For alle forstår jo at en slik utredning ville medført omfattende endringer i en for lengst utdatert struktur fra 1950-tallet. Ironisk nok også Helga Pedersen, som til Altaposten for bare noen dager siden uttalte at alle er enige om at det burde vært sykehus i Alta, dersom vi kunne starte med å tegne sykehuskartet i dag. Det kan vi ikke, vi har gjort store investeringer i sykehus i Hammerfest og Kirkenes, og har ikke pasienter nok til et tredje i Alta, mener Tana-ordføreren. Folk i Alta, og Alta AP, må også akseptere virkeligheten, sier hun. En klarere innrømmelse av at man ved hjelp av rå makt har presset gjennom en struktur som helt opplagt er feil, er det vel ikke mulig å komme med. Men skjønte hun det selv?

Hva kostnadene for dette vil bli for Arbeiderpartiet i Finnmark, får vi nok en klar pekepinn på ved valget neste høst. Langt verre er de menneskelige kostnadene, ved at man tviholder på en struktur som gjør at man «reiser bort» enorme millionbeløp som ellers skulle gått direkte til pasientbehandling, med de tragiske følger det allerede har fått for mange – og dessverre kommer til å få for enda flere i årene som kommer. De fleste skjønner jo det. Men for noen betyr tydeligvis ikke det noe. Det har vi nå fått bekreftet nok en gang.

Nå skal det i rettferdighetens navn sies at med unntak av Senterpartiet er det ingen partier som har særlig troverdighet i denne sykehussaken. Ingen. Kirsti Bergstø og Finnmark SV, som ellers liker å fremstille seg som kunnskapsbasert, har hele tiden vært Finnmark APs nærmeste allierte i kampen for å motarbeide kravet om en konsekvensutredning. Høyres Frank Bakke-Jensen burde rødme av skam over sine krystallklare løfter, som han og partiet hans stormløp bort fra straks de inntok regjeringskontorene etter at valgseieren var et faktum i 2013. Men det gjør han neppe, der han sitter trygt på fanget til Erna og helseminister Høie, med ny jobb som fiskeridirektør. Og vi husker alle Venstres daværende leder Trine Skei-Grande og FrPs nestleder Terje Søviknes på scenen foran mange tusen fremmøtte på torget i Alta foran valget i 2017, der de lovte på tro og ære at dersom vi bare ga dem vår stemme skulle de sørge for både fødeavdeling og akuttilbud til Alta. Det samme gjelder Olaug Bollestad fra Kristelig Folkeparti. På tro og ære...? Hvor mye de løftene var verdt har folk forhåpentlig heller ikke glemt.

I skrivende stund, søndag ettermiddag, kommer så meldingen om at Alta AP trekker både ordfører Monica Nielsen og Bente Haug fra nominasjonslista til Stortingsvalget neste høst. Når så en snurt varaordfører Terje Wickstrøm fra Hammerfest og flere andre da reagerer med å etterlyse solidaritet og lojalitet fra Alta, blir det hele nesten morsomt.

Selv tar jeg av meg hatten for Kåre Simensen, Monica Nielsen og Alta AP for en klok, modig, riktig og helt nødvendig avgjørelse, og håper dette kan bli starten på en ny æra, der Altas lokalpolitikere står sammen og jobber på tvers av partigrensene for en bedre helsetjeneste i Alta-/Kautokeino-regionen, istedenfor å kjempe mot hverandre i en sneversynt, intern partipolitisk kamp.

Våre rikspolitikere og deres respektive fylkeslag har dessverre ettertrykkelig vist oss at de ikke er til å stole på og ikke har noe å bidra med, annet enn tomme løfter for å sikre seg våre stemmer.

Magnar Leinan