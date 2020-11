Sterkere helsesatsing med Ap

Meninger

Den største forskjellen på høyreregjeringa og en ny Ap-ledet regjering vil være at vi vil ha en helsesatsing for alle fremfor skattekutt til rikfolk i Oslo og Bærum.

Alle som har sett 113 på NRK, har sett hvor mye kompetanse og høyteknologisk utstyr det finnes i en ambulanse. Men den må nå frem i tide. I fjor vinter var det krise i luftambulansetjenesten. Forsvarets helikoptre måtte leies inn i fredstid fordi høyreregjeringen satte pris foran kvalitet. Arbeiderpartiet har hatt halvannen milliard mer til sykehusene hvert eneste år. Men hver eneste gang er vi blitt nedstemt av Høyre, Frp, KrF og Venstre.

I programmet har vi en rekke forslag:

1. Bedre sykehus. Ap vil styrke de offentlige sykehusene økonomisk for å sikre gode tilbud og helsetjenester også i distriktene.

2. Akuttmedisin i hele landet. Ap mener det må bli slutt på at ambulansetjenesten er salderingspost fordi regjeringen underfinansierer sykehusene. Vi vil forskriftsfeste responstider for ambulansetjenesten og investere i utstyr i bilene, båtene og flyene, slik at det ikke blir forskjeller rundt om i landet. Og vi vil at staten overtar luftambulansen.

3. Trygg fødselsomsorg uansett hvor du bor. Mange kvinner som bor langt unna sykehus, får ikke med seg jordmor i ambulansen om de ønsker det. Mange kommuner klarer ikke tilby god nok følgetjeneste. Vår ordning vil bidra til å få en følgetjeneste på plass, slik at kvinner med mer enn 90 minutters reisetid får en jordmor med i ambulansen når de skal til fødeavdeling. Vi vil også ha på plass et mer tilgjengelig svangerskaps- og barseltilbud hos jordmor, flere hjemmebesøk og kvinnehelsetilbud for øvrig.

Vi har sett hva Høyres «nye idéer og bedre løsninger» er etter snart åtte år med borgerlig styre. Det har vært kutt, privatisering og sentralisering, og det har blitt dyrere å bli syk og billigere å være rik. Våre forslag skal sikre god helsehjelp uansett hva slags inntekt du har, og hvor du bor.





Bjørnar Skjæran

nestleder i Arbeiderpartiet