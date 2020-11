– Flere fødeavdelinger for færre fødende?

Meninger

Med årlig nedgang i fødsler, kombinert med økende krav til faglig innhold, forventes ingen nye fødeavdelinger i Norge, heller ikke i Alta.

I Finnmark ble det i 1951 født til sammen 1754 barn. Med unntak for 1964 og 1966 var fødselstallet for Finnmark i 1951 det høyeste i noe enkeltår fram til nå. I 1951 bodde det 64.511 mennesker i Finnmark. I 2019 var fødselstallet for Finnmark 728. Med unntak av 2018 (710) er dette det laveste antall fødte i fylket etter 1951, som er det første året med tilgjengelig statistikk for antall fødsler fra Statistisk Sentralbyrå.

I 2019 (pr. 1. januar) var folketallet i Finnmark 75.865. Dette innebærer altså at mens det bor vel 11.000 flere mennesker i Finnmark i dag enn i 1951, så har fødselstallene i samme periode gått ned med nær 60%.

Når Troms og Finnmark, som nå er ett fylke, betraktes under ett; er utviklingen noe mindre dramatisk, med en nedgang fra 4334 fødsler i 1951 til 2310 i 2019, eller 46,7%. Tendensen er likevel den samme: Over tid går fødselstallene ned også i regioner med folkevekst, fordi 1) kvinner har høyere gjennomsnittsalder enn før ved første fødsel og 2) kvinner føder færre barn enn før.

Et vesentlig argument for egen fødeavdeling i Alta, har vært folkeveksten i kommunen. Det er riktig at Alta har hatt en betydelig vekst siste 60 år. Mens Alta (inkludert daværende Talvik kommune), hadde et folketall på 8961 i 1951, hadde antall mennesker som hadde folkeregisteradresse i kommunen vokst til 20789 i 2020, en økning på 132%. Med en tilsvarende vekst i antall fødsler i samme periode, ville man forventet en økning fra 262 fødsler i 1951 til vel 600 i 2019.

Men på tross av Altas vekst, var fødselstallet i 2019 kun 229 fødsler blant kommunens innbyggere. Dette er, med unntak av 2018 (221 fødsler) det laveste fødselstallet for befolkningen i Alta kommune siden 1986, og lavere enn i noe enkeltår mellom 1963 og 1974. Tidligere var det fødeavdelinger i Finnmark ved sykehusene i Hammerfest, Kirkenes, Vadsø og Vardø. Men da sykehusene i Vadsø og Vardø ble nedlagt, ble fødeavdelingene i de to kommunene omgjort til fødestuer. Siden er alle fødestuer i Finnmarkskommunene, unntatt i Alta, nedlagt. I Alta er til gjengjeld fødselstilbudet styrket, og de ansatte ved fødestuen er nå endel av Finnmarkssykehuset.

En fødeavdeling krever et stort antall fagpersonell (gynekologer, røntgenleger, anestesipersonell, jordmødre, spesialsykepleiere m.m.), noe som gjør at antall fødende må være på mange hundre for å forsvare investeringen. Tre fødeavdelinger i Finnmark, med et fallende fødselstall ned mot 700, er dermed uaktuelt.

Det finnes én mulig vei til fødeavdeling i Alta. I så fall må fødeavdelingene i Kirkenes og Hammerfest legges ned. Jeg kjenner imidlertid ingen medisinske fagmiljøer som ønsker en slik endring. Grunnen er enkel: Dette ville ha rammet befolkningen i det øvrige Finnmark hardt, parallelt med at det ville tatt mange år å bygge opp et alternativt fagmiljø i Alta til erstatning for de sårbare miljøene som alt eksisterer. Helsepolitikk handler om å ivareta helheten. Det har skiftende regjeringer og Stortinget vært opptatt av.

Ulike partier har søkt å fri til lokalbefolkningen i Alta ved å love noe ingen partier er i stand til å holde. Det er et uverdig spill. Det er derfor befriende å lese intervjuet med Helga Pedersen i Altaposten 29/10, der hun påpeker behovet for helhetlig tenkning for hele Finnmarks befolkning, og behovet for å støtte om sårbare fagmiljøer som alt eksisterer. Altas lokalbefolkning bør stille politikere til ansvar for politiske løfter som ikke innfris. Løfter om en fødeavdeling til kommunen vil ikke la seg innfri, fordi det ikke er nok fødsler i fylket til å forsvare en slik etablering. Også vi som bor i Alta bør bidra til å støtte opp om løsninger som skaper helhetlige tjenester til hele Finnmarks befolkning, slik jeg opplever at Helga Pedersen tar til orde for i intervjuet med Altaposten 29/10-20.

Olav Gunnar Ballo

Styremedlem

Finnmark legeforening