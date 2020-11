– At Alta Ap er enig i salg sier alt om partiets janusansikt

Meninger

Vi er i en situasjon med stor mangel på eneboligtomter i Alta. Markedsmekanismen har brakt tomteprisen opp til 1,5 millioner kroner for en liten tomt (600-700 m2), slik vi har fått eksempler på i de siste private feltene. I denne situasjonen kapitulerer våre politikere for markedskreftene.

Etter flere år uten kommunale felt og selvkosttomter, bidro vi i SV til bred enighet om at Alta kommune måtte ta grep for å bringe boligprisene ned. Grepet var en aktiv satsing på kommunale boligfelt med selvkosttomter, som nå viser seg å være opp mot én million kroner rimeligere enn private tomter med markedspris. Dessverre synes det som et politisk flertall kapitulerer for markedskreftene, og påfører de unge en urimelig ekstra inngangsbillett på opp mot én million kroner på veien mot eneboligen.

Altaposten kunne fredag melde at rådmann Bjørn-Atle Hansen inviterer formannskapet til å selge vekk areal avsatt til boligområde i Tverrelvdalen. Det er feltet Svennbakken/Falsen som rådmannen ber politikerne om grønt lys for å kunne legge ut på salg. Reaksjonene i etterkant av at dette ble kjent viser at både SV og Venstre er villig til å ta kampen mot privatiseringen, og for de unge som håper å kunne realisere eneboligdrømmen. At Trine Noodt og Venstre stiller seg på de unges side er ikke overraskende fordi partiet har vært tydelig på at de ønsker en mer aktiv boligpolitikk med utgangspunkt i de som nå står i boligkø i Alta.

– Stå opp for selvkosttomter og motvirk profitt-tomter – Vi politikere må stille opp for ungdommen slik at de blir boende i Alta.

Jeg blir virkelig lei meg, og oppgitt, over at det tydeligvis er oppnådd enighet ( flertall) for å selge/ privatisere Svennbakken. Det vil i korthet bidra til at man høyst sannsynlig vil få en bebyggelse som gir byggherren størst profitt – overvekt på små leiligheter, høy konsentrasjon, og liten harmoni med lokal byggeskikk og stiv pris.

Alt snakk om tilrettelegging for bolig til unge som vil stifte familie, er glemt. Prisskruen vrides om – til høyre! At Alta Ap er enig i salg sier alt om partiets janusansikt; man snakker høylytt om sosial satsing og stimulering til egeninnsats, men ivrer i praksis for privatisering til fordel for sine bekjentskaper innen byggebransjen. Solidaritet? Neppe for de som håper på en bolig til levelig pris. Uklok politikk for de som ønsker ung etablering i kommunen.

Til slutt en oppfordring til de unge som håper på en vei inn i boligmarkedet; still Arbeiderpartiet spørsmål om dette er i henhold til vedtatt partiprogram og den samarbeidsplattformen dagens posisjonsparti ble dannet på?

Hilsen Otto Aas