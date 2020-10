Meninger

Hva skjer med helsa når turgåing fører til 130 tusen timer med fysisk aktivitet, der det svettes og forbrukes 80 millioner kalorier? Høyt sykefravær er ei nøtt i mange kommuner. Vi leser i avisene at mange kommuner i Finnmark grubler på utfordringen. De er ikke alene. Mange arbeidsgivere sliter med høyt sykefravær. Hva skal til for at ansatte møter på jobb frisk og opplagt? Enkle svar finnes selvsagt ikke. Årsakene til at unge og eldre arbeidstakere kaster inn håndkleet og melder seg sykemeldt er sammensatt. Kanskje fysisk aktivitet og flere naturopplevelser kan være et skritt i riktig retning?

Rekord også i år

Finnmark Friluftsråd står på for at flere skal nyte gleden med å komme seg ut på tur. Perletur er vår viktigste aktivitet i den sammenheng. Deltakerantallet har skutt i været siden oppstarten i 2016 da 1458 deltakere gjennomførte tett innpå 15000 turer. Hvert år siden har det blitt satt ny rekord. Få dager før årets Perletur er over ser vi at det også i år blir ny solid rekord. 5162 personer har gjennomført 87 tusen turer høyt og lavt rundt om i hele Finnmark. Hvis vi tenker at hver tur tar 1,5 timer å gjennomføre og at hver enkelt forbrenner 600 kalorier pr. tur, så har Perletur i år resultert i omlag 130 tusen timer med fysisk aktivitet. Det betyr at de mange turgåerne har brukt omlag 80 millioner kalorier på sine mange turer på kryss og tvers i vår flotte natur i Finnmark.

Medisin som fungerer

Hva gjør dette med helsa vår? Blir det bedre fysisk- og psykisk helse når folk kommer seg opp av godstolen og ut på tur? Ja, sier forskerne som kan mye om hva fysisk aktivitet og frisk luft gjør med kroppene våre. Det samme sier Perletur-deltakerne når vi spør dem. I en undersøkelse nå i høst svarer 37 prosent «Ja, absolutt» på spørsmålet om «Perletur har gjort noe med din form og helse». Nå vi i tillegg tar med at 44 prosent svarer «Ja, i noen grad» på det samme spørsmålet, så ser vi at Perletur er god medisin for bedre helse. Når vi i tillegg vet at det går med svært få offentlige kroner i å jobbe forebyggende på denne måten, så ser vi at dette er god samfunnsmedisin.

Perletur en «snakkis»

Jeg tror Perletur kan få ned sykefraværet. I så fall må det jobbes målrettet der arbeidsgiver og arbeidstaker lager gode planer på sin arbeidsplass. I år har vi testet ut Perletur Bedrift. Den muligheten blir enda viktigere neste år. Gjennom Perletur Bedrift motiveres ansatte til aktivitet, samtidig som de på besøkslistene kan se seg selv i forhold til andre arbeidsplasser. På denne måten kan vi oppleve at Perletur blir en «snakkis» blant de ansatte. Kanskje de gjør avtaler og drar på tur sammen? Kanskje arbeidsgiver også kan lage sitt eget belønningssystem for arbeidstakere som tar ansvar for egen helse på denne måten? Mørketiden og adventstiden nærmer seg. Nå når Perletur nå er over for denne gang, så står JuleSPREK snart klar til å ta over. Sjekk gjerne perletur.no for mer informasjon om sesongen som er over og hva som nå kommer.

Hugo Tingvoll

Daglig leder

Finnmark Friluftsråd