– Uten et reintall i pakt med beitegrunnlaget vil næringen grave sin egen død

Meninger

Oddmund Enoksen har helt rett i sin beskrivelse i Altaposten av 26.10.20 når det gjelder utviklingen av reindriften fram til nå. I 1959 var reintallet i Vest Finnmark i følge statistikk 30.000 og i 2014 96.000 rein. En tredobling av reintallet i vest.

Den uhemmede reintallsøkningen har selvfølgelig fått konsekvenser for spesielt vinterbeitene som har pågått over så mange år. Hvis en bonde hadde tredoblet antall dyr med samme beiteareal ville alle dyrene sultet og bonden mest sannsynlig mistet retten til å drive gårdsbruk. Etter å ha fartet over store deler av spesielt vestvidda fra Beskades til finskegrensen fra jeg var 16 år, og senere på østsiden av Kautokeinoelva til Sjusjavre, har jeg sett resultatet av den formidable økningen at reintallet. På Beskades i slutten av femtitallet brukte vi å ta bussen opp til Beskades til min bestefars hytte for å fiske røye. Når man kom oppå Gargialia den gang så man vidda opp mot Bjørnhaugen kledd i grågrønn reinlav.

Det var et vakkert syn, nå blir man bare trist. Da var det ikke sommer/høst /vinterbeite for rein som nå. Flotte multemyrer hvor vi fram til midten av 1970-tallet plukket rikelig med multer. Hva nå? All reinlav er forsvunnet og multemyrene rasert. Hvorfor? Midt på 70-tallet tok nye reindriftsenheter seg ulovlig inn på Beskades med et ukjent antall rein. De ble truet av myndighetene med sanksjoner hvis de ikke trakk seg ut, sanksjoner som aldri ble satt ut i livet. Etter hvert fikk de dispensasjon for beiting med 1700 dyr. Dette ble senere gjort om til permanent ordning. Ifølge samtaler med enkelte reineiere der mener de reintallet nå er ca. 4000-5000 rein. Dette er forklaringen på at reinlaven er borte og raserte multemyrer. I dag ser vi også tydelig at krøkebærlyng er i ferd med å forsvinne. Nå er det på Beskades beitende rein helt fram mot jul. Det man også ser er at rypebestanden er på et lavmål. Ikke så rart når noe av matfatet til rypa også blir borte.

I 1974 så jeg at ved Lappuoluobbal var det reinlav på 15-20 cm og reidriftssamer som sanket reinlav i store nett om sommeren. I 1984 registrerte jeg at reinlaven da var blitt ca. 5-10 cm. I 2001 jaktet jeg ryper i området og nå var det kun spredte forekomster. I 2015 var jeg på vestsiden av Gievdnegoika bru. Der lå det en hel del reinkadaver spredt rundt om kring. Det var tydelig gjort forsøk på å fore dyrene uten hell. Da var så godt som all reinlav borte. Vest for kautokeinovassdraget hvor jeg har fartet mye, er så godt som all reinlav borte.

Hans Ole Eira gjør seg til talsmann for hele reindriften og kommer i Altaposten av 23.10.20 med en kraftsalve mot myndighetenes behandling av reindriften og har ingen forståelse for hva som er reindriftens grunnleggende problemer. Problemer som han selv har en god del av skylden for. Daværende landbruksminister Lars Peder Brekk uttalte den gang at nå må reindriften selv ta ansvar for å få antall rein i pakt med beitegrunnlaget. Med andre ord en gylden sjanse for det H.O.Eira nå prediker at reindriften selv ordner opp. De fikk valget mellom å minske reintallet for de med mest rein å skjerme de med lite rein, et reintall som alle kunne leve av. Eller en reduksjon på 37% for alle.

Hva gjør så Hans Ole Eira og likesinnede med mye rein. Jo, de øker reintallet mens andre som ønsker å være solidariske minker eller i hvert fall lar være å øke. Når så resultatet på 37 % ble vedtatt fordi man innen reindriften ikke kunne enes vet jo alle i dag hvem som fikk svi mest. Det var de som hadde lite rein og som hadde lite å gå på mens de store i realiteten var tilbake til normalen.

Nå skylder Eira på alle andre. Hyttebygging, veibygging, gruvedrift, kraftutbygging, etc. etc. får skylda for en reindrift i krise. Ingen av disse faktorene finnes det klare bevis for skader reindriften. Det alvorlige med det høye reintallet er den skaden overbeitingen har påført naturen som overgår alt det Eira skylder på. Disse skadene vil det ta flere tiår å reparere. Hvor er alle naturvernorganisasjonene? Problemet er ikke mangel på sommerbeite, men utarmede vinterbeiter. Uten et reintall i pakt med beitegrunnlaget vil næringen grave sin egen død. Da nytter det ikke å vise til alle de andre positive sidene med det han i dag kaller såkalt tradisjonell reindrift. I følge oversikt fra Landbruksdirektoratet ble det i 2018 i Kautokeino slaktet 20.800 rein med en gjennomsnittsvekt på 20 kg. Det forteller vel mye om beiteforholdene i Vest-Finnmark.

Nå mener H.O.Eira at tiden er inne for at sametinget overtar forvaltningen av reindriften. Alle har vel i mente den unge reineieren som økte reintallet og motsatte seg reduksjon og som nå prøver å fremme saken sin for menneskerettighetsdomstolen i Haag for å tvinge til seg en større driftsenhet enn han var berettig til. Dette støtter Sametinget. Det innebærer at hvis dette fører frem har alle av samisk avstamning rett til å drive med rein uansett reintall. Hvordan tenker H.O.Eira seg at dette får betydning for det framtidige reintallet hvis Sametinget setter dette ut i livet.

Kanskje hadde det vært mulig for denne ungdommen å ha en fremtid i reindriften hvis det ikke hadde vært for fremgangsmåten til H.O.Eira med spisse albuer. Tenker at jeg får passet mitt påskrevet fra Eira, for tidligere utsagn fra den kanten tyder på at har man ikke rein, så har man ikke greie på den slags og dermed heller ikke meningsberettiget. Tenker at hvis reintallet ikke kommer i pakt med beiteresursene må den nye landbruksministeren bli her i Finnmark å fore rein på heltid.

Edvard Romsdal