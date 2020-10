Vil ikke bilbransjen i Alta ha elbil-turister?

Meninger

Salget av el-biler i Norge har hatt en formidabel økning, noe som er bra fordi vi må kutte utslipp, og vi må gjøre det fort. Finnmark har dessverre vært en stor sort flekk på kartet for de fleste med el-bil. Med en nesten ikke-eksiterende infrastruktur for rask lading har Finnmarksreiser for el-bileiere kun vært for de spesielt interesserte. Nå står vi heldigvis ovenfor en storstilt utbygging av ladeinfrastruktur, blant annet fra Tesla, men denne vil ikke bilbransjen i Alta anført av leder og AP-politiker Ole Steinar Østlyngen ha noe av.

I sommer dro hele landet på norgesferie og vi kunne høre om enorme køer utenfor hurtigladerne landet over, fordi utbyggingstakten av ladere har vært langt lavere enn salget av elektriske biler. Her i Finnmark har vi nesten ingen hurtigladere og avstandene er enorme. Derfor har staten gjennom Enova gitt tilskudd til utbygging av et minimumstilbud rundt omkring i fylket for å sikre et minimum av fremkommelighet for besøkende til fylket, og for oss som bor her og kjører elektrisk bil. Tesla ønsker også å bygge ut sitt eget hurtigladenettverk i Finnmark, blant annet i Alta, uten statsstøtte. Dette ønsker ikke bilbransjen i Alta, som har protestert til kommunen. Tesla gjør ikke dette av veldedighet, men fordi de vet at det er slik man konkurrerer effektivt mot bilmerker som i årevis har vært sinker på utviklingen av elektriske biler.

I sine protester mot utbygging av Teslas hurtigladere i Alta skriver Østlyngen og bilbransjeforeningen at Tesla ikke tilfører Alta-samfunnet noe som helst, og at det er konkurransevridende å la noen bygge ladestasjoner kun for ett bilmerke. La oss ta det siste først: Det er ingen som hindrer verken Østlyngen, bilbransjen i Alta eller noen av bilmerkene de forhandler å bygge ladestasjoner for sine egne merker for å styrke sin konkurranseevne mot andre. Bilbransjen har bare valgt å ikke gjøre det.

La oss knuse en myte først: Hurtiglading er ikke spesielt billig, du betaler fordi det går fort og du vil fort videre, eller mangler tilgang på en vanlig kontakt du kan stå ved i timevis. De fleste el-bileiere lader bilen sin hjemme. Det er nesten gratis med dagens strømpriser. Jeg frykter ikke at Altaværinger vil stå i kø utenfor hurtigladerne verken i sentrum eller på Bossekop. Hvem er det da som vil bruke disse? Jo, det er turister, tilreisende og folk på gjennomreise. Folk som vil handle på butikken, bruke restauranter og bo på hotellene. Folk som vil putte penger i Alta sitt næringsliv.

Neste spørsmål er om Tesla ikke tilfører Alta-samfunnet noe. Ved å investere i ladeinfrastruktur i byen gjør man både Alta og Finnmark langt mer tilgjengelig for tilreisende med el-bil, noe som nevnt tidligere er gode penger for reiselivs- og handelsnæringen. Kanskje det ikke betyr penger i lomma på bilbransjen og Østlyngen, men det kan fort bety penger i lomma på andre. Såpass burde du vel unne næringslivet i Alta?

Til og med COOP Finnmark har protestert på utbyggingen fordi de ikke ønsker at bare de som har «råd» til Tesla skal få tilgang på ladestasjon. Burde det ikke heller være et gode at Finnmark og Alta blir tilgjengelig for reisende med bil som ifølge COOP Finnmark har «god råd» og kanskje vil bruke pengene sine i fylket?

Til sist har vi Alta Motor som vil involvere Alta Næringsforening i å få stoppet Tesla sine ladestasjoner, fordi man tenker at det ikke er bra for lokalbefolkningen.

Alt dette står i offentlig tilgjengelige høringsinnspill. Sjelden ser man så mange ulike næringslivsaktører gå sammen om å forsøke å ramme sine konkurrenter, fordi man ikke selv vil eller evner å konkurrere, men også det øvrige næringslivet i Alta som drar nytte av en mer tilgjengelig by.

Denne saken har gitt innsyn i en merkelig holdning fra en bilbransje som ikke synes å ha satt seg inn i hvordan folk bruker el-biler, ei heller ønsker å gjøre Alta og Finnmark mest mulig tilgjengelig for tilreisende. Kanskje bilbransjen i Alta syns det er vanskelig å konkurrere med Tesla, men er løsningen å forsøke å gjøre byen mindre tilgjengelig for turister og gjennomreisende?

Jonas Ali Ghanizadeh

Vadsø