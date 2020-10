Greit med en bil som forurenser, bare du bor i distriktet?

Meninger

I 2025 vil politikerne at alle nye biler skal være nullutslippsbiler. Det er målet de styrer etter. Det er bare ikke så viktig at vi i Finnmark skal få være med på festen.

I Finnmark er elbilandelen på under en prosent. Dette kan endre seg kraftig i en positiv retning de neste årene, men ikke om politikerne nå gjør det vanskelig for oss. Bilbransjen har utviklet ny teknologi i rekordfart. Vi har brettet opp ermene og har sammen med kundene våre vist vei i det grønne skiftet. Resultatet er at vi nå har over 300.000 elektriske biler på veiene. Det er mer enn 10% av bilparken. På slutten av året tror vi fasiten er at mer enn 50% av alle solgte nye biler er en bil med null utslipp nasjonalt.

Denne utviklingen kommer ikke til å fortsette om politikerne nå legger moms og avgifter på de elektriske bilene vi trenger i distriktene. Mange av bilene folk trenger her hos oss er ikke blitt elektriske enda. Både Høyre og Arbeiderpartiet har i sine forslag til partiprogram, som er ute på høring, forslag om å legge moms på elektriske biler.

Går det gjennom hele veien går partiene til valg med moms på elektrisk bil i programmet. Vi frykter dette bare er starten på en bølge med avgifter på elbilen. Dette kommer alt for tidlig. De siste ukene har det blitt solgt mer elektrisk bil her i Finnmark enn det har blitt gjort de 2 siste årene.

En liten elektrisk bil kan fungere i byen. Her i distriktene trenger vi biler med rekkevidde, plass, bakkeklaring, firehjulsdrift og hengerfeste. Til nå har disse bilene vært for få og for dyre for vanlige familier. Milliarder er nå gitt i avgiftslettelser. Det meste har gått til de store byene og områdene rundt. For det er her de fleste som kjøper elektrisk bil bor. Og hos oss har ikke alle buss rett utenfor døra som går hvert femte minutt. Vi trenger bilen til det meste i hverdagen. Det er forskjell på Finnmark og Oslo. Det må politikerne forstå.

Nå kommer snart flere ladestasjoner og vi står nå ovenfor en grønn revolusjon i modellutvalget hos en rekke bilmerker i nær fremtid. Nå kommer elbilene vi trenger hit til oss. Med plass, rekkevidde, hengerfeste, bakkeklaring og firehjulstrekk. Samtidig er politikerne i Oslo i gang med å trekke opp stigen etter seg.

Resultatet blir da at det er byene og dem som har hatt råd til de dyreste bilene som nytt godt av milliardene i avgiftslettelser. Urettferdig kalles dette.

Vi kjenner kundene våre. Prisen på bilen er selvsagt en avgjørende faktor for å velge nullutslipp. Med moms og økte avgifter på de elektriske biler blir det en kraftig brems i salget. Vi må nesten stille spørsmål om politikerne våre synes det er greit å forurense så lenge det ikke skjer i byen eller nede på Østlandet?

Vi oppfordrer politikerne til å holde nullutslippsbilen på veien. Vi i Finnmark vil også være med på det grønne skiftet. Ikke kjør elbilen i grøfta før vi får en skikkelig mulighet.

Finnmark Bilbransjeforening

Ole Steinar Østlyngen, Alta Motorsenter as

Yngve Labahå, Kirkenes Bil as