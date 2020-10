– Vi er tvunget til å tenke nytt

Meninger

Har du tenkt over hvordan du utfører aktiviteter i din hverdag? Dette er tema for «ergoterapiens dag» over hele verden. Vi er på grunn av Covid-19 i en tid der vi allerede er tvunget til å tenke nytt, og mange opplever en annerledes hverdag. Det gir oss bedre forutsetninger til å reflektere over hvordan vi utfører aktivitet.

Er du bevisst på hvilke aktiviteter du gjør i løpet av en dag og hvordan du utfører dem? Vi utfører mange aktiviteter som vi ikke tenker over, det er fordi mye er automatisert og innlært. Aktiviteter er alt vi utfører stort og lite i løpet av dagen.

Har du tenkt over hva som kreves for å pusse tennene? Forsøk å bytte hånd når du pusser tennene og se hva som skjer da.. Hvordan påvirker dette din utførelse? Hva om noe «hendte» med armen din og du ikke kunne bruke den som før?

Sykdom og skade kan endre forutsetningene for utførelse av aktivitet. Hvordan kan man fortsette å gjøre det man liker og mestre hverdagen på tross av en skade eller en funksjonsnedsettelse? «Reimagine doing» innebærer å finne andre måter å utføre aktiviteten på. Noen ganger finner man frem til løsningene selv, men andre ganger trenger man hjelp eller veiledning.

«Reimagine doing» og hvordan du utfører aktiviteter er sentralt i ergoterapi. Ergoterapeuten har fokus på aktivitet, utførelse og hvordan du kan mestre din hverdag. I anledning ergoterapiens dag ønsker ergoterapeutene å øke bevisstheten rundt begrepene aktivitet og utførelse. Har du utfordringer med aktiviteter eller kjenner noen som har det, snakk om det og finn gode løsninger.

Bjørn-Inge Amundsen

Ergoterapeut/tillitsvalgt

Alta kommune