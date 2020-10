Klinikk Alta kan være en del av løsningen

Meninger

Pasientfokus sendte allerede i mars 2020 en bekymringsmelding til Helse- og omsorgsdepartementet om koronakrisens eventuelle konsekvenser ved at Alta ikke har respirator. I mars svarte departementet Pasientfokus med at ”Helse Nord, derunder Finnmarkssykehuset, har ansvaret for at befolkningen i Alta får forsvarlige helsetjenester fra spesialisthelsetjenesten. Vurderinger rundt hvor avansert medisinsk-teknisk utstyr og kompetent helsepersonell skal være i helseregionen, foretas av helseforetaket i samarbeid med det regionale helseforetaket.”

Syke mennesker i Finnmark kan gå en usikker vinter i møte. Fødekvinner i Finnmark går en usikker vinter i møte. Det gjelder også fødekvinner i Hammerfest som vanligvis kan føde i sin hjemby. Nå må også de reise til Tromsø eller Kirkenes for å føde. Det samme må fødekvinner i og fra Altaregionen, men det er jo ikke nytt. Og mens dette foregår står en ny fødestue ved Klinikk Alta klar. Klinikk Alta har operasjonssal og kan ved riktig bemanning raskt tas i bruk.

Det har vi bedt Helse Nord ta stilling til i sitt styremøte kommende onsdag, altså om to dager, med følgende formulering: ”Fødestua i Alta må forsterkes slik at fødekvinner fra Alta-regionen kan føde i Alta i en tid hvor sykehuset i Hammerfest er korona-smittet. Det gjør at Alta må få en ambulerende bemanningen slik at fødeavdelingen er i henhold til kvinners rettigheter for pasientsikkerhet. I tilfelle dette anses som umulig ber vi om et velbegrunnet svar.”

Pasientfokus har utfordret styret i Helse Nord om ivaretakelse av samfunnssikkerheten i flere punkter.

Vil Helse Nord sørge for at Alta får respirator i henhold til antall innbyggere samt personell som kan drifte disse?

Vi ber Helse Nord innstendig om å være imøtekommende for eldre behov for nærhet til sin hjemby. Eldre syke må geriatrisk utredning og annen utredning i Alta. – med eller uten korona.

Vi har også bedt Helse Nord svare på hvordan planene er for kommende vinter for Alta, Kautokeino, Porsanger og Karasjok ved stengt vei og nye koronautbrudd i Hammerfest og ved Hammerfest sykehus for vinteren 2020/2021 ?

Etter siste ukes utvikling ved Hammerfest sykehus skulle vi absolutt ha stilt spørsmålet om hvordan Helse Nord og Finnmarkssykehuset ivaretar samfunnssikkerheten for hele Finnmarks befolkning kommende vinter.

Etter at det ble kjent at Pasientfokus utfordrer Helse Nord om et svar til beste for pasienter har jeg mottatt mange ufine kommentarer også fra leger og helse-personell. Ja, nærmest idiotforklart. Hvem som er ansvarlig for det største idiotien som skjer i Finnmark skal jeg ikke dvele ved, men det er faktisk slik at når Hammerfest sykehus er stengt kan all personell fra Hammerfest flyttes over til Klinikk Alta. Hvis det mangler personell kan helseforetaket leie inn kompetente fagfolk fra en av de samme vikarbyråene som danner grunnlaget for daglig drift når helseforetakene mangler kompetente leger og helsepersonell ved helseforetakets sykehus i Hammerfest, Tromsø og Kirkenes for å nevne noen. Finnmarkssykehuset er en flittig bruker av blant annet vikarbyrået Powercare i Danmark. Norske leger, slik vi har grunn til å tro, også med i vikarbyråets stab.

Powercare skriver på sin hjemmeside at de har flere tusen aktive vikarer. De skriver videre at de er ”daglig til stede på sykehus over hele Skandinavia. Her bidrar vi med hjelp til hverdagen for de mange pleieassistentene, spesialistene, jordmødrene og sykepleierne som gjør det de kan for å sikre optimal omsorg av pasienter og beboere.”

Nå er det vel ikke slik at Powercare ”hjelper” helseforetakene. Powercare og vikarene jobber neppe gratis. Men det er ikke saken her. Poenget er at hvis Helse Nord og Finnmarkssykehuset vil ivareta pasienter og fødekvinner sine rettigheter i krisetid – så kan Klinikk Alta være en del av løsningen. Oppbemanning av riktig personell ved klinikk Alta vil gi mindre reiseaktivitet for flertallet av fødekvinner i Finnmark fylke. Klinikk Alta kan i mye større grad være en del av helseforetakets løsning – hvis helseforetaket vil bruke den.

Vi i Pasientfokus har stilte spørsmål til helsemakta helt siden koronakrisen førte til at Norge ble stengt ned. Det handler om å se fremover og holde fokus på problemene pasienter blir utsatt for når kriser inntreffer. Vi i Pasientfokus ser fram til svar fra Helse Nord med begrunnelse slik vi har bedt helseforetaket om. De har plikt til å svare – og når svarene foreligger skal selvfølgelig du få lese det.

Irene Ojala, Pasientfokus