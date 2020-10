Til tross for langvarig vingeklipping fungerer Alta som sykehus for Vest-Finnmark

Meninger

I de siste ukene har det blitt meldt om stadig flere tilfeller av Korona-smitte i landet vårt.

I Finnmark er det særlig Hammerfest som er verst rammet. Og på verst tenkelig sted, sykehuset. Per 20. oktober ble det meldt 14 ansatte med covid-19-smitte og 112 ansatte i karantene. Jeg vil her benytte anledningen til å be våre politikere, rikspolitikere, regjeringa og ikke minst helseminister Høie merke seg det positive oppi all elendighet:

Til tross for en langvarig systematisk vingeklipping fungerer Klinikk Alta faktisk som sykehus for Vest-Finnmark etter at Hammerfest sykehus ble stengt.

Frithjof Heitmann