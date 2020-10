Polio truer fortsatt

Meninger

Den 24. oktober er verdens Poliodag. Polio er ikke utryddet i verden. I Norge er det ca. 10 000 Polio overlevere. I perioden 1950-54 hadde vi over 4 000 rapportert tilfeller i Norge, og over 500 døde.

2,5 mrd. barn er vaksinert mot Polio siden 1985. Polio er redusert med mer enn 99,9%. 5 av 6 verdensdeler er poliofri. Rotary internasjonal har donert 1 862 mrd. dollar, private har gitt 600 mrd. dollar til vaksiner. Polio viruset kan ikke leve lenge uten et menneske. Vaksinens varighet er omtrent 10 år. Derfor er revaksinering veldig viktig.

Om Covid-19 og Polio: Begge smitter mellom mennesker via nærkontakt.

Polio angriper nervesystemet og gir lammelser, i hovedsak barn. Covid-19 angriper luftveiene/lungene. Begge ligner på influensa. Polio kan ikke behandles. Vaksine er det eneste som forbygger.

Forskere regner med, at omkring halvparten vil utvikle postpolio. Selv om polio på verdensplan er ved å bli utryddet, så vil polio og særlig postpolio være her i mange år. Det er derfor viktig, at helsepersonalet fortsatt blir undervist om polio og postpolio.

Polio spres også gjennom infisert vann og kloakk. Viruset kan skade ryggmargen og føre til lammelser. Hvis man har hatt polio, kan man mange år senere utvikle postpolio. Siste polio tilfelle på norsk jord var i begynnelsen av 1970 tallet.

Landsforeningen for Polioskadde