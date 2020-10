– Flyttes fra Kvænangen til Talvik?

Meninger

Til alle politikere i kommunestyret i Alta kommune.

Det sies at det i det kommende budsjettforslaget fra rådmannen foreslås at barna i Langfjordbotn skal flyttes til Talvik på skole i stedet for i Kvænangen. Den endringen er vi som foreldre uenige i. Det vil gi en mye lengre skolevei, som også er rasutsatt på vinteren.

I bygda har vi en familie som har prøvd å ha barna sine på skolen i Talvik, og de gikk der i ca. 1,5 år. For ungene viste det seg at skolebytte var uheldig. Det gikk ut over det sosiale livet på fritiden. I tillegg ble det mye venting, da skyss hjem gikk først da elevene på høyere klassetrinn ble ferdig med skoledagen. Når barna ellers har sine venner og fritidstilbud i Kvænangen, så er det naturlig at de skal få lov til å gå på skole der også. Ungene var redde vinterstid for at det skulle gå snøras slik at de ikke kom seg hjem, og også redde for at skolebussen skulle bli tatt av ras. Alle barn skal ha en trygg skolevei.

Dette bildet er tatt vinteren 2016 av en tidligere brøytebilsjåfør på strekningen Langfjordbotn – Talvik. Vi ser her at brøytebilen står inne i raset. Veien var ikke stengt, og det var ikke meldt om rasfare. Vinteren er lang, og tiden med rasfare kan også være lang. Vi voksne kan velge å ikke kjøre til Alta når det er fare for ras eller at veien stenger på grunn av rasfare. Det kan bli mange dager i løpet av en vinter.

Hvor skal barna være om det går ras mens de er på skolen? Det er ikke alle som har familie, venner eller øvrig nettverk som ungene kan være hos om det skulle skje at veien stenges grunnet ras eller rasfare. Har kommunen utført en risikoanalyse og laget en beredskapsplan for ungene? Det finnes dessverre ikke andre reelle og forsvarlige alternativer for reisevei vinterstid til ungene dersom de skulle gått på skole i Talvik.

Man må spørre seg, og avklare hva som er akseptabel reisetid for barn i skolealder, både de helt små - og de større barna. Skoleskyss skal organiseres slik at eleven får en akseptabel reisetid. I vurderingen av hva som er akseptabel reisetid må gangtid og tid med transportmiddel sees i sammenheng. Barnas alder må tas med i vurderingen: hvor lang reisevei er det forsvarlig at barn ned i 5,5 årsalderen skal ha? Vi voksne har som regel 37,5 timers uke. Er det regnet på hvor mange timer barnas uker vil ha med reisevei/venting inkludert skole? Det er den totale tiden som eleven bruker fra han eller hun drar hjemmefra og til opplæringen starter, og fra opplæringen er slutt til eleven er hjemme om ettermiddagen som utgjør den samlede reisetiden. Hensynet til at eleven får tilstrekkelig fritid og tid hjemme taler for å avgrense reisetiden så mye som mulig. Fra Langfjordbotn til Kvænangen barne- og ungdomsskole er det 22 km. Fra Langfjordbotn til Talvik skole er det 44 km. Barna våre vil dermed få en dobbelt så lang reisevei – to ganger om dagen.

Vi i Langfjordbotn har tilhørighet til Kvænangen på stort sett alle områder. Vi har fastlege, tannlege, vi handler der og har fritidsaktiviteter der. Vi står Kvænangen nærmest på mange områder. Skolen i Kvænangen er den skolen ungene fra Langfjordbotn har gått på etter at skolen i bygda ble lagt ned. Det er den skolen hvor våre barns lekekamerater og treningskompiser går. Langfjordbotn er nå ei bygd i vekst og vi er flere barnefamilier som har flyttet hit og ønsker å bli boende her. Vi bor helt i utkanten av kommunegrensen, men vi skatter til Alta kommune - og krever at våre meninger og synspunkter blir tatt på alvor når valg av skole skal tas.

Foreldrene i Langfjordbotn ønsker fredning av tilbudet om skoleplass i Burfjord for fremtiden slik at vi slipper å få denne bekymringen hvert år fremover.

Barna i Langfjordbotn vil ikke gå på skole i Talvik, de vil til Kvænangen, hvor de har sine sosiale nettverk og fritidsaktiviteter: dette gjelder for de aller fleste av de store barna og for alle de små. Barn har rett til å sees og høres i saker som angår dem. Avgjørelser som angår barn, skal være til barnets beste. Barnets beste veier tyngre enn økonomiske hensyn hver dag, gjennom hele oppveksten. Våre barns beste er å få gå på skole i nærheten – med trygg skolevei og sammen med de barna de omgås på fritiden.

Foreldregruppa i

Langfjordbotn