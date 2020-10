– Historisk pengesløsing til 36 milliarder

Meninger

En ekstern kostnadsberegning offentligjort sist uke, viser at bygging av nytt regjeringskvartal i Oslo vil kunne koste 36 milliarder ! Mere enn nok til å få morrakaffen i vranghalsen for de fleste av oss.

Hvor mye er egentlig 36 milliarder, jo nesten halvparten av vedlikeholdsetterslepet på hele landets 45.000 km fylkesveger, beregnet til nærmere 80 milliarder. Bare i Nord Norge er etterslepet på nærmere 20 milliarder kroner. I dag bevilger regjeringens flertall bare mellom 1 og 2 millarder i året for hele landet, for å løse det som hver eneste dag går ut over innbyggere, næringsliv og lokalsamfunn. 36 milliarder er også en tredjedel av hva en Nord-Norgebanen er beregnet til å koste. Det er med andre ord ikke småpenger vi snakker om.

Hvis dagens regjering og stortingsflertall skulle finne på å gjennomføre en pengebruk på 36 millarder til kontorbygg for regjeringen i Oslo, vil det være et av norgeshistoriens største sløseri med felleskapets penger, og rett og slett ikke greit. Kommuner og fylkeskommuner i hele landet har store utfordringer med å løse viktige oppgaver for innbyggere og næringsliv hver eneste dag innenfor trange økonomiske rammer, og det er nettopp lagt fram et forslag til statsbudsjett som tvinger mange kommuner og fylkeskommuner til ytterligere kutt i tilbud til innbyggere og næringsliv for å få økonomien i hop. Da blir det ganske så provoserende hvis man skal gå videre med planene om nye regjeringsbygg i Oslo til 36 milliarder.

36 milliarder er mye penger og det bør være et unisont krav fra hele landet om at det må være uaktuelt å la landets regjering og stortingsflertall bruke så mye penger på regjeringsbygg i Oslo, når mye av disse pengene isteden kunne vært brukt til å løse helt grunnleggende behov i hele landet. Det være seg vedlikeholdsetterslep på fylkesveier, investering i fiskerihavner, etterslep på skoler og sykehjem eller mange andre viktige formål for innbyggere og næringsliv. Vi bør ha all grunn til å forvente at også nordnorske stortingsrepresentanter fra regjeringsflertallet ser det. Vi må kunne forvente at litt sunn fornuft slår igjennom i regjering og Stortingsflertall og at et slikt historisk pengesløseri ikke finner sted.

Ivar B. Prestbakmo (Sp)

Fylkesordfører

Troms og Finnmark fylkeskommune