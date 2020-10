– Hvor er solidariteten, Ap?

Meninger

Koronna-epidemien er en tragedie som ingen var forberedt på.

Reaksjonene ble i mange tilfeller panikk artet og feil ble gjort. Nå er det ikke tid for nedsnakking, skyldfordeling og lite konstruktiv kritikk. Målet for bedrifter og politikere må være å begrense skadene og tilrettelegge for livet etter denne krisen.

Hurtigruta har lagt grunnlaget for reiseliv og turisme på kysten vår og vil være nærmest uunværlig også i framtiden.

Det er tid for solidaritet og samarbeid. Hurtigruta har helt sikkert tatt lærdom av denne spesielle situasjonen. Det virker bare nedbrytende når man fordømmer et selskap som i stor grad uforskyldthar havnet i en slik tragisk situasjon. Politikere må lære seg å tenke langsiktig og legge til rette for framtiden i stede for å skåre billige politiske poeng på andres tragedie.

Bjørn S. Odden