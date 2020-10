Meninger

Hvis det er slik at administrasjonen i Alta kommune vurderer å endre skoletilbudet, så ungene i Langfjordbotn skal kjøres til Talvik, er det en skritt i sentraliseringsprosessen som vi i Langfjord må være obs på. Kompliseres skoletilbudet, går det ut over bygdas framtid! Hvilken barnefamilie ønsker å bo i- eller flytte til ei bygd med en slik skolevei? Langfjords potensiale til også i framtida være ei levende bygd, er betydelig, men kan gå inn i dragsuget av myndighetenes sentraliseringsiver, hvis vi ikke er oss dette bevisst og hegner om Langfjorden. Dette handler om mer enn familiene som har skolebarn i dag. Det handler om fremtida.

Linken som Langfjord har til Kvænangen er livsviktig med bakgrunn i skole og annen service vi har behov for. Avtalen må ikke rokkes ved. Fordi Alta er så mye lenger unna. Til Burfjord er det bare en «svipptur». Der har vi fastleger og fysioterapi i tillegg andre gode tilbud. Siden skolen ble lagt ned i Langfjordbotn har ungene gått på skole i Burfjord, og avstanden har vi vent oss til. Den tolererer vi, mens strekningen til Talvik er over dobbelt så lang og går forbi farefulle skredpartier. For Langfjords fremtid betyr det «alt» at avtalen med Kvænangen består, all den tid vi ikke har egen skole.

Barnehage har vi. Langfjord Steinerbarnehage kom i gang i fjor og har i dag åtte lekende barn som vokser og blir skolepliktig om få år. Bygda har flere yngre barnefamilier, siste baby kom i august og tendensen er positiv. Vi kan ikke leve med risikoen for at ordninga med Burfjord blir salderingspost på kommunebudsjettet. Det må ikke bli slik at vi må snakke med politikerne på bakrommet gang på gang for å sikre tilslutning til at ordninga skal vedvare. Den må være langsiktig, basta! Fordi Langfjord har framtid. Her er liv laga: Langfjord 4ever!

Utkant, javel, men viktig likevel. Alta bys boom og fortetning driver eiendomsprisene opp på oslonivå, så Alta kommune vil gjøre klokt i å passe på bolysten til folk i fjorden langs E6 istedenfor å skape sentraliseringsfrykt. Urbanisering er ikke bare lykke. Til lykke teller også en betalbar bolig og god livskvalitet, trygge omgivelser og uberørt natur å boltre seg i. Rokkes det ved gode ordninger for folk, skapes usikkerhet. Det er vi ikke tjent med.

Mens jeg er i støtet vil jeg også nevne en annen ting vi ikke er tjent med: kvaliteten på den kommunale veien oppover Bognelvdalen som er hull-i-hull og homp-i-homp. Det er en skandale at veien her er i ei slik elendig forfatning og ikke prioriteres og blir utbedret – skikkelig - en gang for alle. Området har landbruk og melkeproduksjon av uvanlig dimensjon, ikke bare én gård, men to. Følgelig betydelig trafikk! Og i frodige, fine Bognelvdalen er det trivelig å bo for folk og dyr. Det er liv laga – forutsetninger er skapt for et godt liv. Men altså: homp-i-homp!

En glatt vei inn i fremtida er det vi ønsker oss på alle viktige områder i Langfjorden. Jeg tror jeg har alle langfjordinger med meg på det. Langsiktige, gode løsninger vil vi alltid være Alta kommune svært takknemlig for.

Randi Emaus, Langfjording