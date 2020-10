– For alle som vil ha reversering, er et svakt Ap selve marerittet

Meninger

Ordførere og politikere i Øst-Finnmark har sittet dørgende stille i båten, vel vitende om at Kirkenes sykehus reiste seg og at Vest-Finnmarks to største byer fikset den helsepolitiske skittentøysvasken helt på egen hånd. Det var helt til eks-ordfører og Ap-nestor Geir Knutsen fra Båtsfjord gikk på banen for å støtte akuttjenester og fødeavdeling i Alta, i en modell med tre likeverdige sykehus. Vi skjønner utmerket godt at mange måtte pusse brillene da Altaposten kom ut på onsdag.

Vi tror Geir Knutsen har genuin omsorg for pasientene i Alta-regionen, men han legger heller ikke skjul på at han tenker høyt på den strategiske virkeligheten Finnmark Ap står overfor. Nok et «velgertappet» Ap i Alta kan gjøre at partier som Høyre og Frp får meget gode kår, spesielt hvis disse partiene kjører fram Alta-kortene helt i front.

Vi tror Knutsen har helt rett i sin analyse, men glemmer kanskje det aller viktigste poenget. Et svakt Arbeiderparti kan være selve marerittet for alle som har kjempet innbitt mot sammenslåing av Troms og Finnmark – og da tenker vi spesielt på reverseringskameratene i Øst-Finnmark som vil gjøre alt som står i sin makt for å framprovosere en skilsmisse.

Ap, med statsministerkandidat Jonas Gahr Støre i spissen, har på sett og vis garantert reversering, hvis han får makta og Finnmark ønsker seg ut av tvangsekteskapet. Et svekket Ap vil ikke være spesielt overbevisende, selv om den bakenforliggende årsaken er at Ap sliter i Alta. Derfor har Geir Knutsen et veldig godt poeng, til og med sett fra Øst-Finnmark.

Hva så med Senterpartiet, som de siste årene har blitt båret på gullstol av velgerne i distriktene, ikke minst i nord? Det blir de nok også i store deler av Finnmark kommende høst, men i sitt nominasjonsarbeid har det prestert å skvise Alta fullstendig. Det er så vidt de har funnet plass til en representant fra Alta Sp på topp ti – og da kan de risikere å sende en lissepasning til borgerlig fløy og de som aller helst ser at ektepakten står seg.

Både Ap og Sp kan med andre ord bidra sterkt til å avmagre den sammenslåingsmotstanden de har tuftet sin popularitet på. Når Geir Knutsen betoner viktigheten av stemmetallet i spesielt Alta-regionen, bør det være det enkleste regnestykket å forholde seg til. Det er strategisk dumt å ikke bry seg, for å si det på den måten.

Hvis Finnmark Ap mot formodning klarer å klekke ut en plan for helsepolitisk forsoning, kan det tenkes at marerittet ikke forsterker seg. Å ta helseutfordringene i Alta på alvor kan være klokt, selv om det kommet ekstremt sent og av feile årsaker. De burde naturligvis vært opptatt av alle pasientene i Finnmark for mange år siden, men omsorgen for et sterkt vekstsenter har nok ikke stått øverst på prioriteringslista.