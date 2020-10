Meninger

I år har vi virkelig grunn til å gi de som jobber for å hindre utenforskap og marginaliseringen ekstra oppmerksomhet. Den verdensomfattende krisen vi er inne i har satt hele samfunnet på prøve. I kriser er det særlig de som har det vanskelig fra før som får det enda verre.

Barn i krevende omsorgssituasjoner, de som trenger noe ekstra i skolen, ungdommen som mistet læreplassen eller barn og voksne med funksjonsnedsettelser som har blitt isolert på grunn av smittefare. For disse har konsekvensene av nedstengingen og smittevernregler vært store.

Det siste halvåret er det noen profesjonsutøvere som har tatt et ekstra ansvar. Dette blant annet Helse- og sosialarbeidere som er definert som samfunnskritisk personell. Hver dag under pandemien har de jobbet for de som er hardest rammet. De fortjener en stor takk for den jobben de gjør. Dette er profesjonsutøvere som høylytt har fortalt myndighetene om konsekvensene av nedstengningen og krevd at kommuner og myndigheter har iverksatt nødvendige tiltak og tilbud. De har vært stemmen til de mest sårbare gruppene og dem som ble hardest rammet da landet stengte 12. mars.

De helse- og sosialfaglige profesjonene er garantister for at barns rettigheter ivaretas og for at personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes i samfunnet. Dette er stolte ansatte. I dag er dagen du kan gi disse nøkkelpersonene i velferdstjenestene litt ekstra oppmerksomhet.

De finnes i barnevernet, i skolen, på institusjoner, i kommunene, i psykisk helsearbeid, i arbeid med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, i rusomsorg, i kriminalomsorg for å nevne noen arbeidsplasser.

Til alle våre medlemmer som jobber med sosialpedagogisk praksis: gratulerer med dagen. Dere har den kompetansen som er uvurderlig for både samfunn og enkeltmennesker. Takk for at dere forteller myndighetene hva som skal til for å bygge gode oppvekstmiljø og takk for at dere sørger for at mennesker i vanskelige livssituasjoner får hjelpen og tilretteleggingen de trenger.

FO er stolte av å ha dere som medlemmer.

Tusen takk for den jobben dere gjør. Det går ikke uten dere.

FO organiserer vernepleiere, sosionomer, velferdsvitere og barnevernspedagoger.

Heidi Elisabeth Pedersen

Fylkesleder FO, Troms og Finnmark