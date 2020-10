– Drastiske kutt med Sp i førersetet

Meninger

Det er med stor frustrasjon man sitter å leser på fylkesordfører fra Sp sin begrunnelse for deres historiske og drastiske kutt de tenker gjøre på samferdsel over hele det nye fylket. Særlig distrikter som har startet friskt på turisme og annen næringer ligger i fare for å rett og slett legges ned, uten muligheter for infrastruktur. Også landbruksnæringer.

Grunnen til disse kutt hevder Ivar Prestbakmo, Sp, er ene og alene er på grunn av regjeringen! Jeg har på ingen måter noen interesse å forsvare en regjering av Høyre, Krf og Venstre, men med all respekt, så har Troms og Finnmark mottatt 30 millioner til sammenslåingen, og sist jeg sjekket opp har vi altså brukt rundt 30 millioner til selve sammenslåingen. Så å skylde ene å alene på dette, blir direkt usannheter man farer med til folket.

Det «distriktspartiet» Sp heller ikke opplyser folket om er de hodeløse låneopptak som Ap, Sv og Sp tok opp like før sammenslåingen. Særlig i Finnmark ble dette gjort, dette for å nå å bruke opp mest mulig penger internt før en sammenslåing. Derfor blør store deler av distrikter nå i Troms og Finnmark. Og har absolutt ingen ting med Erna Solberg og regjeringen å gjøre. Dette var milliardlån som ble tatt opp på selvstendig grunnlag av tidligere Troms og Finnmark fylkeskommuner, utført av partiene Ap, Sv og Sp. Så i stedet for å si sannheten, så er det nok langt mere behagelig i disse dager å legge over all skyld på regjeringen.

For partier som Ap/SV har ikke jeg noen tiltro til disse partier, når det kommer til distriktspolitikk. Det er mange år siden disse to posisjonspartier i Troms og Finnmark har brydd seg nevneverdig om distrikter. Men at et parti som Senterpartiet, som har vokst seg til enorme høyder fordi de bruker ordet «sentralisering» både på inn og utpust, så er det direkte sjokkerende at Sp i Troms og Finnmark kan sitte i ro og kutte 49 millioner på samferdsel, som hovedsaklig vil ramme distrikter.

Det er da man må spørre om dette er en forsmak på en rød/grønn regjering?

Til politisk arbeide brukes det rundt 20 millioner kr, hovedsaklig fylkesrådet og dets rådgivere, noe som kunne blitt sett på i en kutteprosess. Trenger det brukes så mye på politisk? Frp mener, at for oss i fylkestingsgruppen, er det helt uaktuelt for oss å kutte i tilbud til folket vi skal tjene. For oss er det kun en løsning, det er å effektivisering av egen organisasjon. Da med f.eks «turn over» og smartere drift. Å sitte med knepte hender å ønske at alt i samfunnet skal stå i ro, er bakstreversk politikk, som ikke holder i et samfunn der verden stadig går fremover, dette må også partier som Sp begynne å ta inn over seg.

Derfor har vi i Frp klare forventninger til distriktspartiet Sp om å umiddelbart stoppe de store kuttene til distrikter i Troms og Finnmark. Hvis ikke, bør de aldri mere ta ordet «sentralisering» i sin munn, da disse kutt utført av Ap, Sv og Sp vil være en historisk sentralisering utført med Sp sine stemmer Avslutningsvis tenker jeg at jeg nesten synes synd på fylkesrådet og partiene Ap, Sv og Sp om det skulle bli et regjeringsskifte neste høst. For da må de vel selv begynne å ta ansvar, all den tid de ikke har en regjering mer å skylde på?

Rut Olsen (Frp)

Medlem av samferdselskomiteen

Troms og Finnmark