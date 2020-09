Meninger

Kjære Alzheimer.

En dag finnes du ikke lenger, det er det vi alle håper på. Å miste pappa er noe av det vondeste jeg har vært igjennom, for du tok bit for bit av han. Grådig forsynte du deg av sinnet hans, og for hver munnfull du tok, ble du større og sterkere, mens pappa krympet og gradvis forsvant.

Den første biten du tok var tidssansen hans og enkle matematiske begreper og regnestykker. For en matematikklærer er det kanskje noe av det mest ondskapsfulle du kunne tatt, men pappas rygg er sterk, og selv om du hang deg på han som en kappe, var pappa modig og lærte seg golf i stedet. Da du Alzheimer tok ett nytt jafs og gjorde det for vanskelig for pappa å kjøre bil, nikket leger og familie seg enige, det var nok det tryggeste, og du hadde da tatt en særdeles viktig del av hans frihet. Pappa snakka mye om det, å miste friheten til å sette seg i bilen å kjøre dit han ville, når han ville.

I huset som pappa selv tegnet og bygde bodde han og mamma, de skulle ha alderdommen der, ønsket pappa, de to. En dag oppdaget de at de var tre i boligen. Mamma, pappa og Alzheimer. Pappa var da 56 år.

Alzheimer stod opp om natta, kledte på pappa. Alzheimer krangla med mamma og pappa. Alzheimer ville ikke sette seg i bilen når de hadde det travelt. Alzheimer ville ta på jakka bak frem eller ta av skoene inne i stua. Alzheimer lagde raseri og frustrasjoner og tårer. Mange tårer. Tårer som var såre og triste. Alzheimer tok bit for bit av pappa, og tvang pappa bort fra hjemmet sitt som han hadde skapt for seg selv og sin familie.

Du klorer til deg det du kan finne av kunnskap, minner, energi, og etterlater ett mørke kun den som eier kroppen kan forstå hva egentlig betyr. Likevel var det noen områder du ikke rakk å ta. Ikke klarte å trenge inn i.

Pappas blå blikk. Pappas blå blikk ser rett inn i dine og treffer midt i hjerte, dit rakk du ikke. Pappas øyne fortalte om glede når vi møttes, selv om du Alzheimer hadde tatt navnene våre. Pappas øyne fortalte om takknemlighet og kjærlighet når tårer ble varsomt kjærtegnet bort fra kinnene hans og gjemt inni håndflatene våre. Til mamma og døtrene. Pappas øyne fortalte om sorg og fortvilelse over at du Alzheimer satte han i ett fengsel inni seg selv. I pappas blå blikk satt latter og humor og glede. I pappas blå blikk slapp ikke du Alzheimer til.

I musikken hadde du heller ingen adgang. Du forsøkte å ta fra han ordene, men melodiene klarte du aldri å fange. Pappa viste deg fingeren med å begynne å spille fiolin etter at du flytta inn, og selv om du hadde tatt fra han notearkene, danset tonene ut av instrumentet hans, for sangene hadde han gjemt i hjertet sitt, slik at du Alzheimer ikke kunne nå dem.

Med musikk møttes vi. Familien. Vi sang sammen i glede, vi lyttet sammen med tårer i øynene, vi danset sammen når musikken fylte hele oss, og vi lukket øynene sammen når musikk bysset pappa i søvn, og vi gråt hjerteskjærende til musikk som vekket sorgen vår. I musikken slapp ikke Alzheimer til, og selv om du til slutt vant, er det ikke deg vi minnes.

Vi minnes han som kjempa mot deg. Han som tviholdt på det blå blikket og musikken.

En dag finnes du ikke mer. Det er det vi alle håper på.

Ingvild Strifeldt Arntzen