– Fortjener valgfrihet

Meninger

Kjære nåværende og fremtidige elever

Kjære foreldre med barn og som i fremtiden får barn

Kjære lærere og ansatte

ved Haldde Montessoriskole

Ja – faktisk kjære alle i Alta.

Alta kommune har behandlet uttalelse vedrørende Haldde Montessoriskole sin søknad om å utvide skolen til også å omfatte ungdomsskole trinnene. Dessverre finnes ingen positive signaler for og med skolen sin søknad blant posisjonspartiene Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp), Sosialistisk venstre (SV) og Kristelig folkeparti (KrF). En innstendig bønn til posisjonen om å se jenta og gutten, som har en bedre skolehverdag ved Haldde Montessoriskole, nådde ikke inn i posisjonen. At vi i det hele tatt har dagens tilbud ved Alta Kristne Grunnskole (AKG) og Haldde Montessori er omdiskutert slik kommunen vår fremstår nå.

Det er Utdanningsdirektoratet som skal fatte vedtak om fremtidig etablering av ungdomsskole ved Haldde Montessori. Vi må sette vår lit til positiv beslutning, men uten positivitet fra kommunen som vedlegg til søknaden virker veien fremover kronglete.

Kjære Ap, Sp, SV og KrF – det må være rart å være imot noe som er som er bra for mange barn og unge. Et tilbud som gir foreldre, foresatte og familiene god følelse for barnets og ungdommens skole hverdag. Det må være rart å gi negativt signal til lærere og ansatte ved private skoler, som i likhet med andre lærere og ansatte i kommunale skoler, daglig gjør en innsats. Forskjellen ligger i ansettelses forhold og arbeidsmetodikk. De lykkes såpass med jobben ved Haldde Montessori at det er venteliste.

Høyre stemte for utvidelse av Haldde Montessoriskole til også å omfatte ungdomsskole. Vi håper at søknaden møter positivitet i Utdanningsdirektoratet. At Alta samfunnet får en snarlig løsning for ungdomsskole ved Haldde Montessori. Den valgfriheten fortjener vi.

Alta skal være et godt sted å gå på skole – for alle!

Heidi Bjørkli, Høyre