Det viktige persongalleriet

Meninger

Et knapt år før stortingsvalget begynner det å tetne til i nominasjonsprosessene. Veivalgene som gjøres de nærmeste månedene kan ha avgjørende betydning for partienes oppslutning – og for hvilket persongalleri fra Finnmark som blir å finne på Stortinget fra neste høst.

Fortsatt kan finnmarkingene gjøre sine egne valg, riktig nok i indirekte form basert på nominasjonene som gjøres for tiden. Det politiske innholdet står forhåpentligvis sterkt når velgerne gjør sine veivalg. I kombinasjon med personlige egenskaper, kunnskap og erfaring vil velgerne satse på sine preferanser og prinsipper, men det vil være strategisk naivt å glemme geografi i denne kabalen. Det viser all erfaring, enten det er personstemmer eller enkeltsaker som er drivkraften.

Mandatet må gjerne være å jobbe for hele landet og hele Finnmark, men å ha gode relasjoner til stortingsrepresentantene blir neppe feil i fire år fra 2021. Politikere som Olav Gunnar Ballo (SV) og Bengt Rune Strifeldt (Frp) har eksempelvis fått over 30 prosent oppslutning i hjemkommunen Alta. Det betyr naturligvis at de var populære der og da, men det handler også om kjøttvekt og forventninger, litt avhengig om det er kommune- og fylkestingsvalg eller stortingsvalg.

I stortingsvalgene kan det være klokt å ha med seg folketall som en viktig faktor inn i debattene. I en situasjon der Runar Sjåstad er «bankers» som 1. kandidat for Arbeiderpartiet, har nominasjonskomiteen forsøkt seg på en helgardering i vest med ordførerne i Hammerfest og Alta på de neste plassene. Meningsmålingene tilsier ikke at Ap kjemper om tre mandater, så det kan være fåfengt. I tillegg ligger rivaliseringene mellom de to byene og kommunene som et bakteppe – og kan til og med bli et tveegget sverd.

Senterpartiet ligger an til å gjøre nok et sterkt valg, men her har nominasjonskomiteen denne uken begitt seg inn på et sjansespill ved å gi fullstendig blaffen i kravstore altaværinger. Kravet om å satse på den tidligere Kystparti-politikeren Bengt Stabrun Johansen kan ha fungert som en bumerang – og Alta er per i dag fullstendig skviset i forslaget som foreligger. Et ultimatum kan være provoserende, men vi tror Senterpartiet gjør en taktisk bommert ved å overse befolkningstunge Alta totalt. Det kan koste mange stemmer, hvis ikke dette justeres når selve voteringen kommer.

Fra borgerlig side kan det synes som om Bengt Rune Strifeldt fra Frp er tryggest, ikke minst på grunn av hans sterke posisjon i hjemkommunen. Kongekrabbe-saken har skapt en viss irritasjon i øst, men Strifeldt har også evnet å løfte saker utenfor egen by, som eksempelvis redningsbåtkravet for kysten av Varanger. I Høyre seiler unge Vetle Langedahl fra Porsanger opp som en sterk utfordrer for Alta-politikere som Kristen Albert Ellingsen og Marianne Haukland, så er spørsmålet hvilke momenter som er avgjørende.

Vi tror sammenslåingssaken vil leve i beste velgående fram mot valget, blant annet på grunn av kravet om reversering. Det gjør at reform-arkitektene fra Venstre og KrF risikerer å bli straffet hardt, mens SV sannsynligvis vil ha vind i seilene. Her er det store spørsmålet hvem som erstatter frontfigur gjennom mange år, Kirsti Bergstø.

Hjelp fra sentralt hold kan bli avgjørende, nemlig at man lander på rett side av sperregrensen og at partiet som sådan er i «dytten». Her vil en rekke småpartier melde seg på, for eksempel MDG som kan ha flere irriterte kjernevelgere, som er lei av vekstprofil, enten det er vindmøller eller Nussir som framkaller engasjement.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør