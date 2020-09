– Kløfta og RV94 blir prioritert, jeg lover!

Meninger

Angående regjeringens samferdselspolitikk i nord

Høyre-regjeringen til Erna Solberg har styrt samferdselsprioriteringene i landet siden 2013. Statsrådene fra Frp, nå Hareide i KrF, har hatt et hovedansvar for hvordan midlene skulle prioriteres. I alle disse årene er det investert betydelig på riksvegprosjekt i dette landet. Er dette kommet oss i nord, Finnmark til gode? Etter min mening nei.

Registrerer at lokalpartiene i Alta og Hammerfest høyre vil ha effektive samferdselsløsninger fra finskegrensen til Hammerfest. Og at dette er en viktig transportkorridor i nord. Svært bra, og da er det vel også på tide å spørre Høyre som det største regjeringspartiet, hvor er gjennomføringskraften i forhold til Kløfta og fortsettelsen på RV 94?

Kløfta var ferdig planlagt for mange år siden. Rasfarlig og med stor fare for nye ulykker. Saldert og utsatt nok en gang ved siste NTP-behandlingen. Er dette prosjektet lagt i en skuff for all framtid av regjeringen?

RV 94 har fått tildelt 420 mill i handlingsprogrammet, som det eneste nye vegprosjektet ved siste behandling av NTP. Vil disse midlene bli brukt på RV 94 som forutsatt i handlingsprogrammet, eller ræk pengene sørover til noe annet?

God politikk i nord er å gjennomføre infrastrukturbygging, ikke lovnader periode etter periode. Høyre i Alta og Hammerfest har ikke gjennomslag hos sine egne i regjeringen. Vi er vel «litt for langt mot nord».

Med Ap i regjering etter 2021 vil Kløfta og RV 94 bli prioritert. Jeg lover!

Geir Ove Bakken

Arbeiderpartiet