– Husmenn i verdens rikeste land

Meninger

Sp står fjellstøtt på sin avvisning av den husmannsånd som regjeringen viser i nord. Nå skal regjeringen atter en gang produsere papir – masse papir – i en ny nordområdemelding. Skal dette bli en avledningsmanøver for å slippe å ta grep i Veidnes-skandalen?

Om Veidnes blir noe av – sier finansminister Sanner (H) i sitt svar på spørsmål i Stortinget den 12. juni 2020 fra undertegnede – avhenger av om Norges medlemskap i EØS skal stikke kjepper i hjulene for prosjektet. Sanners partikollega og Olje- og energiminister Tina Bru sier: Skal staten gå inn med skattelettelse til utbygging av oljeterminalen, vil det utgjøre statsstøtte i EØS-rettslig forstand. Ifølge henne er tiltaket «sannsynligvis i strid med EØS-avtalen».

Her står Sanner og Bru med «lua i handa» venter på noe de frykter at kan bli «tommelen ned» fordi den EØS-avtale som Sanner og hans parti har tvunget på oss nordmenn skal diktere oss hva vi skal gjøre med oljepengene våre. Et selskap som staten eier nesten 100 % - Equinor – skal ikke få bruke noen av de penger som selskapet har akkumulert i årenes løp på et ilandføringsanlegg i Norge.

Når samme selskap øser ut kapital på utenlandsoperasjoner som ender med milliardtap (f.eks. USA eller Nigeria) – er det ingen i regjeringen som setter foten ned. Hvor var Equinors analyser som viste at USA-satsningen «vil være både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk ulønnsomt»?

To ting er innlysende. Skal vi få utvikling her nord må denne regjeringen få «reisepass». En blodfattig repetisjon i en ny nordområdemelding, av tidligere tomme løfter, duger ikke. Norge må fortest mulig ut av EØS-tvangstrøya.

Geir Adelsten Iversen

Stortingsrepresentant

Finnmark (Sp)