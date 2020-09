En vegg av taushet

Meninger

En viktig del av pressens oppgave er å bidra til å ivareta samfunnets behov for informasjon, debatt og samfunnskritikk. Dette er sentralt i vårt samfunnsoppdrag og et fundament for journalistikken. I tillegg er dette nødvendig for å ha et opplyst samfunn for å ivareta demokrati og ytringsfrihet. Dette innebærer at journalistene skal inneha en posisjon som vaktbikkje og granske maktutøvelse og beslutningsprosesser i ulike lag av samfunnet. Dette gjelder ikke minst innen offentlig forvaltning og av folkevalgte som alle utfører oppgaver på vegne av folket.

Selv i grunnloven er det nedfelt at det offentlige skal legge til rette for et åpent og opplyst offentlig ordskifte. Det er derfor med stor skuffelse at Kautokeino kommune ser ut til å gjøre det motsatte. For litt siden ble det avdekket at kommunen hadde gitt dispensasjoner for motorferdsel i et område som fylkesmannen hadde nedlagt forbud av hensyn til fjellreven.

For å finne ut av hva som hadde skjedd og ikke minst årsaken til dette er det helt naturlig for en journalist å snakke med de involverte partene. Men etter en uke med flere titalls henvendelser til flere personer i systemet i kommunen, er man like langt. Ikke en gang etter å ha vært i kontakt med kommunens ordfører og rådmann ble det noen fortgang på saken. Totalt har Altaposten rettet henvendelser til seks forskjellige personer uten å få noe svar. Dette er uheldig både for kommunen selv og lokaldemokratiet.

Her må kommunen komme på banen og rydde opp. Det vil gagne både dem selv og offentligheten. Når det så gjennomgående ikke svares på henvendelser, er det helt nødvendig for kommunen å gjennomgå sine rutiner. I åpenhetsindeksen for 2018 ble Kautokeino kommune rangert til den mest lukkede kommunen i Norge og det burde hverken politikere eller administrasjon ta lett på.

Flere av punktene som la grunnlaget for kommunens rangering den gang har det riktignok skjedd vesentlige forbedringer på og det er positivt. Nå er det på tide å videreføre åpenhetsarbeidet til andre deler av kommunesystemet. Lukkethet gjør at lokaldemokratiet fungerer dårligere fordi det hindrer tilgang på nødvendig informasjon og dermed offentlig debatt. Denne gangen handlet det om motorferdsel og fjellrev, men senere kan det handle om viktige saker innen helse og omsorg, utdanning eller infrastruktur.

I det daglige arbeidet som journalist kan det til tider være krevende å få kilder i tale og det er en del av jobben. Men man må kunne forvente at de som er satt til å forvalte oppgaver på vegne av fellesskapet tar ansvar – også i saker som kan oppleves krevende. Det fortjener ikke minst innbyggerne dere står i tjeneste for.



Aron Bræstrup Løsnes,

Journalist og medieviter