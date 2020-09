Skoleinternatet i Loppa kommune

Meninger

Sannhetskommisjonen har vært i Loppa Kommune og Altaposten har hatt en reportasje i avisa i den forbindelse. Derfor har jeg skrevet dette innlegget.

Jeg er født i 1947 og oppvokst i Loppa kommune. Jeg er derfor et tidsvitne fra den tiden.

Jeg vokste opp i et hjem hvor samiske var et av hjemmespråkene, men det var norsk som var det dominerende språket. Jeg har bodd på internat i kommunen, både på folkeskolen og på framhaldsskolen. Jeg kjenner godt til hvordan det var i kommunen på 1950-tallet og 1960-tallet. Jeg vet ikke av en eneste person i kommunen som tilhører min generasjon, som hadde samisk som sitt førstespråk eller kunne snakke samisk. Om slike fantes, så måtte det i tilfelle være noen ytterst få personer.

Fram til omkring 1860 ble skoleundervisningen av barna i Norge gjennomført som omgangskoleundervisning. Dette skjedde i form av at foreldre måtte stille til disposisjon sine hjem til slik undervisning. Denne plikten gikk på omgang. I 1860 ble skoleåret vedtatt utvidet så mye at denne ordningen ikke lenger var mulig å opprettholde. En måtte begynne å bygge egne skolebygninger for slik undervisning. Men hva skulle en gjøre i områder med en meget spredt bosetning og svært så mangelfulle kommunikasjonsmuligheter, særlig vinterstid? Svaret ga seg selv. En måtte bygge skoleinternater.

Alternativene var at en tvangsflyttet foreldrene til barn i skolepliktig alder som bodde spredt, til de stedene hvor det fantes skoler, eller at en valgte å la barna i slike områder bli analfabeter. Og som en kuriositet: På et møte i Tromsø i 1952 krevde «Norske Reindriftsamers Landsforbund» (NRL) at det måtte bli bygger skoleinternater også for barna til reindriftssamene.

Årsaken til at det ble bygget store, toppmoderne og dyre internater i Loppa kommune på 1950-tallet, var neppe fordi at en skulle sørge for at barna ikke lærte seg samisk, for den gangen fantes det jo ikke lenger barn i kommunen som kunne snakke samisk. Om slike fantes, så var de i så tilfelle så få at dette ikke kunne begrunne denne byggingen.

Historieskrivningen i artikkelen om den demografiske utviklingen i Loppa kommune er også skjev.

I den første folketellingen i Norge i 1769 ble det ikke registrert en eneste ikke-norsktalende i kommunen.

Årsaken til den sterke økningen, av samer (og andre språkgrupper), må tilskriver en stor innflytting til kommunen i løpet av 1800-tallet. De innflyttede til Loppa kommune utgjorde faktisk 44% av befolkningen ved folketellingen i 1865.

Folketellingen i siste halvdel av 1800-tallet viser også en tiltagende økning av giftemål over språkgrensene. Dette finnes det eksakte tall for hos SSB, men de har jeg ikke tilgjengelig i skrivende stund.

Denne giftemålsaktiviteten over språkgrensene synliggjøres i antallet opptalte «blandete» i SSB sine folketellinger. Ved folketellingen i 1930 utgjorde samlet «blandete» i 1. og 2 generasjon 37,1% av befolkningen i kommunen. Befolkningen blandet blod og kultur. Denne utviklingen bidro også selvsagt sterkt til at det ble en overgang fra samisk- og kvensk/finsk og til norsk i dette området.

I den fjorden i kommunen hvor jeg vokste opp hadde storparten av min besteforeldregenerasjon i hovedsak samisk som sitt førstespråk, men snakket godt norsk, min foreldregenerasjon hadde norsk som sitt førstespråk og kunne i hovedsak også snakke samisk. Ikke en eneste i min generasjon lærte eller kunne samisk. Det har aldri vært forbudt i Norge å lære sine barn og barnebarn å snakke samisk. Spørsmålet er hvorfor disse generasjonen unnlot å lære sine barn og barnebarn å snakke samisk.

Samelandspropagandistene framstiller de samisktalende og kvensktalende på den tiden som noen stakkarer som lot seg hundse til å la være å lære sine barn å snakke samisk. De fremstilles dermed underforstått, som om de ikke var voksne og sjølstendige mennesker som gjorde sine valg ut fra sin tid.

UiT forsømte seg grovt når det gjelder dette. Universitetet burde ha gjennomført en omfattende spørreundersøkelse i disse generasjonene og spurt dem ut om hvorfor de unnlot å lære sine barn og barnebarn å snakke samisk. Da hadde vi i dag hatt et omfattende empirisk materiale som fortalte oss om de psykologiske beveggrunnene til at de gjorde som de gjorde. Nå er de alle borte og kan ikke gi oss noe svar. Nå er dette overlatt til spekulasjoner og påstander fra etterkommerne. Dess yngre de er, desto villere er spekulasjonene og påstandene.

Jarl Hellesvik