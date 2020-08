– Ulykken vil prege Alta-samfunnet i mange år

Meninger

I dag er det ett år siden helikoptertragedien på Skoddevarre, en ulykke som krevde seks unge menneskeliv og som fortsatt vil prege Alta-samfunnet i mange, mange år.

For venner og familie i bunnløs sorg er savnet så uendlig stort, at det er vanskelig for utenforstående å skjønne rekkevidden av det som har skjedd, og de sårene som vil være der i all sin tid, med varierende kraft. Ronny og Lise Lotte Berg ga oss i fredagens avis en ærlig og usminket historie om hvor vondt det er å miste et barn, sønnen Kevin som var i starten av sitt voksne liv.

Åpenheten gjør oss bedre istand til å forstå hvor komplekst og vanskelig det er å leve med en slik bagasje. De gir også en stemme til de mange som vil gjøre et forsøk på å gå videre i livet, men som innser at et knust hjerte tar tid å reparere. Selv om mange stiller opp og viser all tenkelig forståelse og støtte, vil det kreve svært mye å vende tilbake til hverdagen, enten det er arbeidliv eller normal sosialisering.

De seks familiene og venner må gå videre på sin måte og på sine premisser, så får lokalsamfunnet og venner strekke ut en hånd etter beste evne. Vi håper også tiltaksapparatet er tilgjengelig for alle som sliter, vel vitende om at det tar tid og at behovene vil være forskjellige.

Vi var imponert over hvordan altasamfunnet reagerte og agerte etter tragedien, så tror vi alle skjønner at sårene er vanskelig å lege fullt ut for de som sitter igjen. Det finnes en grav å gå til, men vi tror samtidig det er trøst å minnes alle de omkome med et felles minnesmerke, både på ulykkesstedet og i kirkeparken i Alta sentrum – ikke langt fra stedene der det spontant ble etablert et blomsterhav.

Ulykken har så mange dimensjoner, at et slikt minnesmerke kan være en trøst for alle, kanskje andre som er i sorg. En så omfattende ulykke, som involverte så mange unge mennesker, vil kreve særskilt bearbeiding. Å innse at livet er skjørt, er noe de fleste trenger mange år og erfaringer for å forstå. Derfor er det så brutalt å minnes noen som egentlig skulle ha et langt liv foran seg.

Havarikommisjonen har jobbet med saken i ett år, men ikke kommet fram til en årsak på hva som gjorde at denne solrike dagen ble til et stummende mørke. Kanskje svaret aldri kommer, til tross for omfattende etterforskning. Å ikke vite er en tilleggsbelastning, spesielt når hele framstår som så urettferdig og vondt. Og så komplett meningsløst.