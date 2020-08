En meningsfylt hverdag

Meninger

På karrieresenteret Karriere Troms og Finnmark bistår vi personer i å ta gode og velinformerte valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid gjennom livsløpet og som er relevant for fremtiden. En karriereveileder er en nøytral samtalepartner for deg. Vi skal i tillegg sikre at veisøkerne får god og pålitelig informasjon, noe som setter dem i stand til å forstå hvordan, og hvor de kan søke informasjon. Utdanning er på mange måter en inngangsbillett til ønsket yrke og arbeidsliv.

Helsefremmende

Det å være i arbeid er helsefremmende, og kan ha viktige sosiale og psykologiske funksjoner. Dette er noe myndighetene også anerkjenner og det er derfor vedtatt at karriereveiledning skal være en lovpålagt tjeneste i alle landets fylker. Etter sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommune, har vi karrieresenter i Alta, Vadsø, Tromsø og Bardufoss, som tilbyr gratis, individuell karriereveiledning til alle kommunene i fylket.

Arbeidsmarkedet er i stadig endring og det ligger et hav av muligheter for egen karriere. Mange veisøkere opplever likevel at det er vanskelig selv å se egne muligheter og ressurser. En karriereveiledningsprosess fokuserer derfor på nå-situasjonen til veisøkeren, samt en kartlegging av dennes kompetanse. Og ikke minst hva som skal til for å komme videre i egen prosess – fra ord til handling.

Karriereveilederen er en nøytral sparringspartner som har som hovedoppgave å stille gode, åpne spørsmål som kan hjelpe veisøkeren til «å se» egen kompetanse, både den faglige og sosiale. Når det gjelder skole- og arbeidserfaringer; bistår karriereveilederen veisøkeren i å se overføringsverdien av egen kompetanse til eventuelle andre jobber. Vel så viktig er kartleggingen av kunnskap, ferdigheter, holdninger, verdier og egenskaper. Vi bruker interessekartleggingsverktøy som Karriereverktøy og VIP24. Karriereveiledernes utgangspunkt er at veisøkerne selv har de ressurser som skal til for å ta gode valg for seg selv.

Karriereveiledning og endringskompetanse

At karriereveiledning er et fagfelt som blir satset på tydeliggjøres gjennom myndighetenes politikk knyttet til vedtaket om å gjøre karriereveiledning til en lovpålagt oppgave, vedtatt i april 2020. I tillegg er det inngått en samarbeidsavtale mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og NAV Troms og Finnmark. Målet med denne avtalen er at flere (også voksne) skal få videregående opplæring og kunne dekke næringslivets behov for kvalifisert arbeidskraft.

Veisøkeren bestemmer selv målene for samtalen med karriereveilederen. Veisøker kan ha ulike utfordringer, erfaringer og ressurser. Det er viktig å ha fokus på hva som er viktig og meningsfullt for å ta yrkes- og utdanningsvalg mot sitt nye mål. I møte med alle veisøkere kan det være nyttig å utforske «kunnskapssekken», som vi alle bærer med oss gjennom livet. Her kan det være nyttig å bevisstgjøre veisøker på ulike former for kompetanse: formell-, real- og sosial kompetanse, i tillegg til personlige egenskaper. Temaet interesser og hobbyer kan også noen ganger være med på å få veisøker til å åpne seg og fortelle om ting han eller hun er opptatt av.

Her er noen eksempler hvem som tar kontakt på karrieresentrene:

•De som ønsker å skifte jobb. Enten fordi de vil ha et karriereskifte, eller fordi skiftet skyldes en helsemessig utfordring.

•De som etter mange år i arbeidslivet vil ta et fagbrev (praksiskandidatordningen)

•De som vil ta en videreutdanning for å formalisere kompetansen i den jobben de allerede har

•De som vil starte på en høyere utdanning. Her bruker vi digitale interessekartleggingsverktøy som en del av prosessen.

•Sykemeldte. Hvis sykemeldingen er arbeidsrelatert kan det å få karriereveiledning hos en nøytral sparringspartner på karrieresenteret, og vurdere et jobbskifte, være nøkkelen til å bli friskmeldt og komme tilbake i jobb. Også andre sykemeldingsårsaker vil ha utbytte av en karriereveieldningsprosess.

•Dagpengemottakere. Da kan temaet være å få hjelp til å endre CV, søknadstekst og/eller intervjutrening

•Permitterte

•Unge voksne i utenforskap

•AP-mottakere; som et ledd i deres prosess. Eksempelvis mens de venter på tiltaksplass i en arbeid- og inkluderingsbedrift

•Uføre, som ønsker å jobbe litt

Slik kan du finne du veien tilbake til arbeidslivet:

•Sende en timebestilling til Karriere Finnmark (www.karrierefinnmark.no)

•Den første timen vil gå ut på:

1.HVA kan du fra før? Kartlegge din kompetanse i samarbeid med karriereveilederen

2.HVA og HVOR vil du? Komme fram til hva du alle helst vil holde på med – og hvor dette skal foregå.

3.HVORDAN skal du komme deg dit? Da kan du starte denne prosessen med å ta en telefon til en skole, avtale et møte med en arbeidsgiver, finne fram alle attester og vitnemål, lage utkast til en CV, skrive en jobbsøknad, utforske arbeidsmarkedet i Alta osv.

•Den andre og eventuelt tredje timen vil være oppfølgingssamtaler, som vil handle om:

– HVA har skjedd siden sist?

– HVEM har du snakket med siden sist?

– HVA har du funnet ut?

– HVA tenker du at du må gjøre videre framover nå? Osv.

•I etterkant av en karriereveiledningsrunde vil du alltid kunne ta kontakt med karrieresenteret hvis det dukker opp ting du lurer på. Det kan eksempelvis være at du har skrevet en jobbsøknad, og vil ha en karriereveileder til å se på den før du sender den til arbeidsgiver.