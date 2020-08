– Guri Melby vil samle Venstre

Meninger

Vi er glad for at valgkomiteen har kommet fram til en enstemming innstilling. Trioen har alle forutsetninger for å bli et godt lederteam. Den har en bred sammensetning av politisk erfaring og ståsted, og trioen har god kjemi seg i mellom. Vi håper nå at vi kan legge bak oss en turbulent tid og sette fokus på politikk. Landsmøtet i september vil avgjøre den endelige ledertrioen, men det vil overraske om den avviker fra innstillingen.

Hvis det er noen som kan samle Venstre, så er det Guri Melby og denne trioen. Guri Melby har bred appell i partiet og ute blant folk. Hun har vist seg som en dyktig leder som Kunnskapsminister i en krisetid. Sveinung Rotevatn er en god faglig politiker og har sin base blant de unge Venstre-velgerne. Abid Raja er favoritten hos Venstre-folket i nord. Han nådde ikke til topps i denne omgang, men har gode forutsetninger til å bidra positivt for Nord-Norge som 2. nestleder. Venstre er nå godt rustet for å gå inn i valgkampen.

Troms og Finnmark Venstre

Leif Gøran Wasskog

Politisk nestleder