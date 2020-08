Også byene trenger båter

Meninger

Det har vært mye engasjement rundt båttilbudet både til små og store steder i Finnmark i sommer. Det er forståelig. Jeg kommer fra en kommune som er båtavhengig og vi er redd for å få et redusert tilbud. Vi ønsker å ha et godt og trygt tilbud også der det bor få mennesker eller for det meste er hytter og fritidsboliger. Det har noe å gjøre med belyst og ivareta kulturen vår, da mange har røtter på disse små stedene.

Jeg registrerer at fylkesråd Kristina Hansen har og skal ha dialog med alle de berørte kommunene, og jeg er trygg på at vi får løsninger som fungerer for reisende folk.

I kjølvannet av denne diskusjonen knyttet til innsparing hos fylkeskommunen har jeg lest flere innlegg som krever at Vargsundexpressen som går mellom Alta og Hammerfest skal legges ned. Logikken er visstnok at det går så mange busser over Sennalandet at den er unødvendig. Jeg er uenig i det.

Vargsundexpressen er et tilbud som Finnmark fylkeskommune, under ledelse av AP, opprettet for å forbedre forbindelsen mellom Alta og Hammerfest. Nå er den ennå viktigere. Grunnstenen for det nye sykehuset i Hammerfest er lagt ned , og vi må være sikker på at vi kan ha en trygg og sikker kommunikasjon for de mange pasienter som kommer fra Alta, også når Sennalandet er stengt. Sjøveien er som regel åpen, selv om snø og vind har stengt fjellet og vegen.

Jeg tror at Finnmark og finnmarkingene bør ta et strategisk valg om hvordan vi kjemper FOR tilbud, og ikke MOT de vi allerede har. Bare slik kan vi fremstå samlet og solidarisk mot hverandre.

Kollektivtilbudet vårt må styres etter behov, og også våre største byer trenger forutsigbarhet og trygghet i tilbudene. Hvis det attpåtil kan bidra til å dempe den langvarige striden mellom Hammerfest og Alta er det verd hver krone!

Ingalill Olsen

Stortingets transport- og

kommunikasjonskomite