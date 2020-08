– Noen hjertepasienter skal rett til UNN

Meninger

Hovedutvalgsleder i Alta kommune, Kristin Jensen sier til Altaposten 16. august at opprettelse av et team på fem indremedisinere i Alta er det som skal til for at man skal kunne vurdere om akutt syke hjertepasienter skal bli sendt rett til UNN, uten å være innom lokalsykehuset.

Finnmarkssykehuset ønsker å korrigere det budskapet som kom fram i artikkelen.

Det er riktig at noen hjertepasienter skal transporteres rett til UNN, men de fleste tar vi hånd om i Finnmarkssykehuset. Vi gir trombolyse ved hjerteinfarkt, behandler akutt hjertesvikt, gir oksygen og smertebehandling og stabiliserer pasienter som kommer inn med de fleste akutte hjertetilstander. Behandlingen er i henhold til nasjonale retningslinjer.

Ut fra erkjennelsen av at visse akutte hjertepasienter – for å spare tid – ikke skal innom sitt lokalsykehus, men heller transporteres direkte til UNN Tromsø, etablerte Finnmarkssykehuset sammen med UNN allerede i 2015 en prosedyre på dette.

Prosedyren er laget i nært samarbeid og felles forståelse mellom hjertespesialister og indremedisinere i Finnmarkssykehuset og UNN Tromsø. Den er blitt oppdatert flere ganger siden 2015, og er fortatt gyldig. Utvelgelsen av hvilke pasienter som skal til et universitetssykehus og hvilke som skal til et lokalsykehus, følger nasjonale og regionale retningslinjer.

Prosedyren omtaler særlig de store, akutte infarktene (såkalte STEMI-infarkt) som skal rett til UNN Tromsø. Det framkommer også at mindre hjerteinfarkt skal vurderes for transport rett til UNN dersom pasienten er klinisk ustabil (f.eks. tilbakefall av smerter, hjerte-urytme og lignende).

Opprettelse av et team på fem indremedisinere i Alta er med andre ord ingen forutsetning for å sørge for at visse akutte hjertepasienter sendes rett til UNN. Ordningen med direkte transport av utvalgte hjertepasienter til UNN er etablert allerede i dag.

Finnmarkssykehuset vil være tilgjengelig for dialog og møter med relevante politiske og administrative miljøer fra Alta kommune om saken, dersom det er ønskelig.

Helge Hansen, avdelingsleder, Klinikk Alta

Bjørn Wembstad, avdelingsleder medisin, Klinikk Hammerfest

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef, Finnmarkssykehuset HF