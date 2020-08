Umerkete gangfelt i Alta sentrum

Meninger

Markveien har etter hvert blitt en av de mest trafikkerte gatene i Alta Sentrum. Så stor har trafikken vært, at hvitmalingen som skal markere de 5-6 gangfeltene på strekningen mellom rundkjøringa på E6 og Vegkontoret (av alle steder!) er slitt omtrent vekk. I 2 av feltene ses ikke spor av hvit markeringsmaling.

Når der i tillegg er kommet nokså mange skilt på begge sider av gata som konkurrerer om bilførernes oppmerksomhet, blir hvert eneste umalte gangfelt en livsfarlig trafikkfelle. Kanskje særlig i en tid med mange turister, som ikke er vant med umerkede gangfelt.

Dette er ikke bare farlig. Det gir også dårlig inntrykk av Alta, og sånn skal vi ikke ha det. Min oppfordring går derfor til riktig etat – enten det er kommunen eller fylket - som har ansvar for at alle gangfelt i Alta er lovlig merket – med håp om at lokalavisene følger opp saken – før liv går tapt.

Svein Aasegg