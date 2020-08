Mange trodde den vanskeligste fasen var da vi stengte ned i mars. Det vi står foran nå, er enda mer krevende

Meninger

I de neste dagene og ukene er faren for koronasmitte blant UiTs 17.000 studenter betydelig. Risikoen kan reduseres, men det er umulig å fjerne den; fordi vi er mennesker med et dyptliggende behov for sosial kontakt.

Som øverste leder ved en av Norges største utdanningsinstitusjoner, kjenner jeg på et ansvar som er større enn det jeg noen gang tidligere har opplevd.

Sammen med mine kolleger skal jeg balansere mellom to hensyn som nesten er uforenelige. Det ene handler om å begrense smitte, det andre om å bekjempe ensomhet. Derfor må vi finne en måte å gi de unge menneskene en trygg, motiverende og inkluderende start på livet som student, noe som innebærer nærhet og omsorg, men innenfor rammen av 1-meters-regelen.

Mange trodde den vanskeligste fasen av korona-pandemien var da vi stengte ned i mars. Ja, det var krevende å sende studenter og ansatte hjem og frata dem nær sagt alle former for mellommenneskelig kontakt uke etter uke. Og selvsagt var det vondt å vite hvor mye savn og usikkerhet alle måtte stå i.

Likevel er det vi står foran nå, enda mer krevende.

For denne høsten skal vi ikke stenge ned og bekjempe viruset gjennom tomme kontorer og lesesaler. Nå var planen å åpne opp. Vi skulle være sammen, snakke sammen, lese sammen og spise sammen. Det kan sies å være helt avgjørende for velferden til studentene og for studiekvaliteten. Samtidig skal vi beskytte studentene og familiene deres, våre ansatte og våre nærmiljøer mot viruset. Det er en oppgave som setter oss som ledere på større prøver enn mange av oss noen gang har stått i.

Vi vet at våre campuser og lokaler i verste fall kan bli steder der viruset spres. Det skal så lite til: En enkeltstående smittet kan på få dager smitte mange andre. Unge mennesker får ofte få eller ingen symptomer på covid-19-infeksjon, og smitten kan spres uten at smittebærerne selv aner det. Vi har allerede fått informasjon om at det er smitte blant studenter ved Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim. Det neste tilfellet kan komme ved UiT.

Beredskapsledelsen ved UiT har gjennom hele sommeren jobbet for å møte denne høsten godt forberedt. Vårt mantra har vært å gjøre alt vi kan for å hindre smitte, og samtidig være forberedt på at det med overveiende sannsynlighet vil oppstå smitte blant ansatte og studenter.

Vår strategi har vært å få alle med i dette arbeidet uten å bruke pekefinger eller være moraliserende. Alle som ikke har glemt hvordan det var å være ung, vil huske hvor intuitivt du gir en klem og utbringer et gledeshyl eller latter. Det mest menneskelige, er med ett blitt nettopp det vi må kontrollere når vi skal begrense smitten. Det er imidlertid ikke så lett på campuser med tusenvis av studenter som har forventninger til studiestart og debutuker. I Tromsø er de fysiske arrangementene under debutukene avlyst, men faddergruppene opprettholdes. Det betyr små grupper av studenter som kan ha sosialt og faglig fellesskap.

Samtidig vet vi at kampen mot viruset trenger mer enn hyggelige påminnelser. Derfor har vi iverksatt en rekke tiltak:

Fra mars har det vært ukentlige møter i de sentrale og lokale beredskapsgruppene ved UiT som også inkluderer Studentsamskipnaden.

Gjennom filmer, tekster og plakater minner vi studenter og ansatte på at viruset fortsatt lever og hvilke smitteverntiltak vi til enhver tid trenger å huske på.

Alle forelesningene skal være tilgjengelige digitalt.

Studenter og ansatte anmodes om å unngå å kjøre kollektivt og, om mulig, heller gå, sykle eller om nødvendig kjøre egen bil.

Det er hånddesinfeksjonsmiddel tilgjengelig i alle fellesområder.

Vi følger nøye med og har klare rutiner ved mistanke om smitte eller ved bekreftede tilfeller av smitte og god kontakt med smittevernmyndighetene.

Ansatte og studenter skal holde seg hjemme hvis de har symptomer på sykdom

Denne høsten preges av koronasmitte-kontroll. Men vi kan ikke la alt handle om det. Høsten handler også om å skape en god start for alle våre nye studenter. De skal møtes av et smil, en inkluderende væremåte, få god undervisning og nye venner. Kampen mot korona handler ikke bare om å vinne over viruset. Det handler også om å lære å leve med at vi ikke blir kvitt dette viruset på lenge.

Vi må omgås på en ny måte. Det skal ikke være til hinder for godt samarbeid, gode læringsmiljø og iver etter ny kunnskap.

Det vil bli bra til slutt.

Anne Husebekk

Rektor, UiT Norges arktiske universitet