Fortsatt skjerping!

Meninger

Hurtigrutens smitteseilas var bare et lite nødbluss, før en varslet, høstlig koronabølge skyller inn over landet.

Ferien er definitivt over og virkeligheten er tilbake før duften av solkrem slapp helt taket. Nedstengning i Indre Østfold, ungdommelig frislipp i sommernatta og alarmerende tall i Oslo gjør at fellesskapet må være forberedt på nye utfordringer. Vi må alle brette opp ermene.

Når folk og familier nå kommer hjem fra ferie, er det god grunn til å være på vakt. Ny smitte i lokalsamfunnet kan få konsekvenser for oss alle, enten det er aktivitet, arbeidsplasser eller helsestell. Framfor alt ønsker vi å unngå at noen får alvorlig sykdom.

Det er betryggende at kommuneoverlege Peder Halvorsen og Alta kommune er forberedt og skjerpet før skolestart og kommer med gjentatte påminnelser. Vi synes ikke det framstår som mas eller ulv, ulv når man gjentar viktigheten av smitteregler. Ser vi rundt oss i verden, så er det nok av eksempler på at dumskap og lave skuldre ender med smitte og ny nedstengning. Dit vil vil ikke.

Smitte rammer mange uskyldige, folk som gjør sitt ytterste for å unngå smitte og tar sine forholdsregler. Det er med andre ord ikke noe poeng med verken fordømmelse eller kreative forklaringer. En pandemi rammer blindt og alle kan bli en del av statistikken.

Det må imidlertid være lov å etterlyse mer fasthet overfor de som gir blaffen, blant annet når ungdommen selv bestemmer seg for at smittevernreglene er mindre viktig enn en fest.

Vi tror ikke det var fornuftig å sende feststemte mennesket ut fra kontroll og antibac ved midnatt, men vedtatte regler må vi bare forholde oss til, enten man er enig eller uenig.

At flere tester seg lokalt akkurat nå ser vi på som er forsøk på å vise hensyn, kanskje ta forholdsregler i forhold til venner eller arbeidsplasser. Vi oppfordrer ikke til unødvendig stressnivå, men det er lov å sjekke ved usikkerhet etter reise og sunn skepsis til symptomer. Det er en sunn refleks.

Vi er glade for innsatsen og beredskapen til kommunene, men det aller viktigste er at vi alle bidrar etter beste evne for å unngå smitte og ny oppblussing. Prisen for sløvskap er altfor høy, for oss alle.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør