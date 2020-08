Rasistisk mobbing av kinesiske barn

Meninger

Jeg skriver for å representere noen kinesiske familier i Alta angående «Koronavirus-sangen» som ble sendt på NRK Supernytt 10. mai 2020.

I låten synges det: «I Kina var det en mann som bodde i Wuhan. Han spiste og han sang hele dagen lang. Men det var før covid-19. Vi må stoppe smitten av covid-19. Han bodde i et hus og spiste bare boller og brus. Men så gikk han tom for brus og spiste en flaggermus».

I mai ble det omtalt at denne sangen har mottatt 141 klager til NRK og Kringkastingsrådet, delvis på grunn av at den bærer falsk og misvisende informasjon som kan skape rasistisk representasjon om kinesiske spisevaner. Fram til slutten av juli 2020 har imidlertid NRK ennå ikke bedt om unnskyldning eller erkjent at sangen kan tolkes som krenkende og kan føre til skadelig innvirkning på mer enn 5,000 kinesiske barn som bor i Norge.

I Alta, for eksempel, har denne sangen blitt populær, og har ofte blitt spilt på enkelte skoler og barnehager. Som en kinesisk jente fortalte meg at etter at skolen spilte sangen, har mange av klassekameratene hennes kommet til henne og gitt kommentarer som er oppskakende og krenkende. En vanlig er «så har du spist flaggermus i dag?»

Mer enn det, lignende uttalelser jeg har hørt nylig fra flere kinesiske barn:

«Jeg pleide å være populær før, men nå nekter mange venner på skolen å leke med meg», «Min beste venns søster hevder at viruset er fra Kina. Hun tillot meg ikke å leke med lekene sine», «Jeg følte meg trist siden alle på skolen fortsetter å si at vi lagde viruset fordi vi spiser flaggermus. Jeg hater at de nevnte det hver gang de ser meg.»

Som barnevernsforsker kan jeg tydelig si at det disse barn utsettes for kan oppleves som rasistisk mobbing. Det kan være flere kinesiske eller asiatiske barn som nå blir utsatt for en slik type mobbing på skolen eller i samfunnet siden viruset spredte seg. De kan bli fornedret, skremt eller skamme seg på grunn av deres etniske bakgrunn og stereotypen knyttet til koronavirus. Vi kan ikke konkludere med at NRKs sang resulterte i en slik situasjon, men holdningen til å kontinuerlig ignorere at sangen er upassende kan gi en slik negativ effekt.

Vi forstår virkelig at Norge er et demokratisk land, og ytringsfriheten bør beskyttes og respekteres. Vi vet også at den ti år gammel gutten som lagte denne sangen, sannsynligvis hadde en intensjon om å gjøre noe for å være morsomt og søtt fremfor å uttrykke rasistiske meninger. Men ord betyr noe. Som en kinesisk mor fremhevet, «stereotypier skapt av NRKs sang om at kinesiske folk spiser flaggermus har gitt opphav til rasemessige fordommer mot kinesiske eller asiatiske barn!»

Igjen, min intensjon med å skrive er å oppmuntre folks bevissthet til å anerkjenne problemene dette kan påføre barn med å la sangen kontinuerlig kringkastes. Norge er omtalt som den mest barnevennlige staten med stor oppmerksomhet på å beskytte hvert barn uavhengig av deres etniske opprinnelse. Derfor bør ikke bare NRK, men også andre massemedier, lærere, foreldre og hver borger være forsiktige med påstandene vi gjør om opprinnelsen av viruset eller om hvordan mennesker blir smittet. Det er viktig å jobbe sammen for å redusere stigmatisering og bekjempe koronavirusdrevet mobbing.

Av Ada Hong Zhu