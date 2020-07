Sydenturbåten Alta-Hammerfest sponser handelslekkasje ut av fylket

Meninger

De aller fleste som tar Alta-Hammerfestbåten, er flypassasjerer på fritidsreise til Oslo eller sørafor, via Alta flyplass. Fylkeskommunen betaler 13-15 mill kr årlig for at disse skal ha "en mer behagelig reisemåte" med båten, istedet for buss. Samtidig vil fylkeskommunen spare 7 mill kr ved å drepe 16 unike turistmål på øyer og veiløse samfunn. Men både nær- og fjernturister som bruker ferie og fritid på øyer og veiløse samfunn i Finnmark, bruker penger lokalt. Spørsmål: Til hvem bør fylkespolitikerne gi penger til båtruter?

Spørsmålet kan virke banalt og lett å svare på. Men for mange fylkespolitikere i Troms og Finnmark, også AP, SV og SP, er det visst vanskelig. De synes tydeligvis det er smartere å bruke pengene på Alta-Hammerfestbåten. Hvorfor synes de det?

"Kan ikke bruke penger på båt til hyttefolk" får folk og fastboende på øyer og veiløse samfunn slengt mot seg. Først: Det er lokalbåt som går for fastboende og arbeidsplasser. Dernest: Hvem er så blinde at de ikke ser hvem som bygger turistmål som gjør at fjernturistene kommer? Noen som har glemt at turisme er en av de største næringene og satsingsområdene?

Dreper 16 turistmål i distriktene

Som tidligere år, strømmer turister fra fjern og nær til øyer og veiløse steder i Finnmark. Turistene vil ikke bare sitte på torget i Øksfjord eller Havøysund, selv om det er fint og koselig der. De vil ut i den ville naturen, der vinden ikke hvisker, men brøler deg høyt i øret, og pisker regnet mot jakka di så goretexen må gi tapt og fjellteltet mister en plugg eller to.

Eller dra på fisketur og være like fornøyd med en koktorsk som ei 50 kg kveite. Det er disse opplevelsene som gjør at turister kommer til Finnmark. Og det er disse opplevelsene som gjør at finnmarkinger velger å feriere i eget fylke, fremfor å dra til Syden.

Nærturister trekker fjernturister

Ok, i år er det et spesielt år. Men hver av oss kjenner flere folk som heller drar på hytta om sommeren, enn til Syden. De bruker penger på terrasseplank og isolasjon, betong og takpapp. Og masse god mat og drikke, turklær og mer, mye er laget og resten er kjøpt i Finnmark.

Det samme med de som bor og jobber på de 16 veiløse stedene, som ennå står "på dødslista" til fylkeskommunen. Ved at folk og nærturister bygger og bor, opprettholder sine små samfunn med kiosker, butikker, veier og flytekaier, jobber de opp en infrastruktur som gjør at fjernturister kan komme sørfra, fra Oslofjordbotn eller utlandet. Sette sine føtter på norsk jord dit det ikke går vei, og mobilen ikke alltid virker. Og legge igjen sine yen, euro eller dollar her.

Ved å kutte båtruter til 16 veiløse steder i Finnmark, sentraliserer fylkespolitikerne fra Troms og Finnmark SP, Troms og Finnmark SV og Troms og Finnmark AP turismen bort fra distriktene i Finnmark. Opprettholder disse politikerne nå verdiene til sine partier?

Tvinger småkommuner til å sponse Alta-Hammerfestbåten

"Vi kutter ikke, vi bare tilrettelegger for at kommunene skal kunne opprettholde de båtrutene de ønsker," hører vi nå. Provoserende å høre! For det er fylkeskommunen som får penger fra staten for å opprettholde båtruter og ferger til øyer og veiløse samfunn.

Hvis fylkesråd Kristina Hansen (AP), leder av samferdselskomiteen Fred Johnsen(SP) og de andre fylkespolitikerne på denne måten prøver å sminke over at fylket nå i realiteten vil tvinge småkommuner til å finansiere Alta-Hammerfestbåten, så må de prøve noe annet. Dette her er det ingen som ikke ser tvers igjennom.

Sylvi Jane Husebye