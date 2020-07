Når de ideelle taper, taper pasientene

Meninger

I over 100 år har frivillige og ideelle aktører vært en uvurderlig del av helsetjenestene våre. Ofte har de også gått foran, etablert tilbud der de har sett et behov, før det offentlige har gjort det. Jobben LHL har gjort for hjerte- og lungesyke, Sanitetskvinnene for kvinnehelse eller Blå Kors for rusavhengige har endret livet til det bedre for titusenvis av mennesker. De er bare tre av et utall organisasjoner som hver dag bidrar til at vi kan leve gode liv.

Under koronaen har imidlertid mange av disse virksomhetene måttet stenge ned eller redusere sin aktivitet. Redusert behandlingskapasitet har medført milliontap. Et tap som i neste runde går utover pasientbehandlingen.

Derfor vedtok et enstemmig Storting 7. april i år at ideelle organisasjoner og stiftelser skulle få dekket sine ekstrakostnader på grunn av koronaen, noe de kommersielle allerede har fått. Dessverre venter disse ideelle aktørene fortsatt på at regjeringen skal komme med en løsning for de.

Nå har regjeringen sagt at de ideelle aktørene innen helsesektoren, må gå i dialog med helseforetakene. Det kan fort bli en Davids kamp mot Goliat, for en liten ideell aktør. Her må regjeringen heller raskt få på plass nasjonale retningslinjer for hvordan de ideelle skal kompenseres.

Stortinget har sagt at man ønsker flere ideelle aktører inn i velferdstjenestene våre. Det har regjeringen vært enig i. Da er det pussig at man ikke gjør sitt ytterste for at de ideelle skal overleve den globale pandemien vi står oppi. Paradokset kommer særlig godt frem når regjeringa for lenge siden fikk på plass en egen søkbar ordning for de kommersielle aktørene, mens de ideelle fortsatt venter i det uvisse på en løsning for de.

Nylig besøkte jeg Helsehuset til Sanitetskvinnene på Lørenskog. Der har de drevet siden 1967, og gir et helt unikt opptreningstilbud for personer med langt utviklet MS, slik at folk kan greie seg selv litt mer, litt lengre. Nå forteller de om stor usikkerhet og at de i ytterste konsekvens kan gå konkurs, om ikke man nå får på plass en løsning for hvordan de ideelle aktørene skal kompenseres på grunn av koronaviruset.

Arbeiderpartiet heier på de ideelle organisasjonene. Vi vil ikke sitte stille og se på en situasjon der ideelle må redusere eller i verste fall avvikle gode tilbud i helsevesenet vårt, fordi regjeringen somler med å finne en løsning. Samtidig har altså de kommersielle aktørene på helsefeltet fått forutsigbarhet og sine søkbare støtteordninger for lenge siden. Koronaviruset må ikke få ta livet av frivilligheten og de ideelle aktørene. Taper de ideelle, taper også pasientene. Derfor må regjeringen løse denne saken nå!

Tellef Inge Mørland, Stortingsrepresentant Helse- og omsorgskomiteen, Arbeiderpartiet