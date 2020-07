– Fisk og sjømat er bra for helsa

Meninger

I sommer er det mange familier som tilbringer ferien på hytta i Norge. Andre benytter ferien til å utforske fjell og vidder, padle i kano, sove i telt eller teste ut overnatting i hengekøye under åpen himmel. For min egen del liker jeg godt feriedager hvor jeg kan farte litt rundt, samtidig som det er tid til å være hjemme med familie og venner. Det er fint å kjenne på at tida går litt langsommere, og få ta del i gode samtaler og historier rundt spisebordet.

I sommerferien er måltidet sammen med familie og venner et høydepunkt. Å ta med barn og barnebarn på fisketurer eller handleturer og i matlagingen, er fine aktiviteter. Jeg vil oppfordre alle som ikke selv fisker til å stoppe opp ved fiskedisken på neste handletur! Fisk er lett og raskt å tilberede. Butikkene har mye å velge i – både fryst, ferskt og pålegg. Laks er min favorittfisk. Hva med grillet laks, pannestekt ørret, paella, fiskeburger eller fiskesuppe med blåskjell?

Når jeg skal teste ut nye middagsretter, bør det ikke være for komplisert. Min erfaring er at barn liker fisk om den tilberedes rett. Barn blir gjerne nysgjerrige, stolte og får lyst til å smake på maten de selv har vært med på å lage. Sjekk gjerne hjemmesida til Fiskesprell, et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Her får småbarnsforeldre inspirasjon i massevis. Vi vet at barn som blir servert fisk ofte er mer glad i fisk. På Sjømatrådets nettside, 3iuka, kan dere finne flere tips.

I likhet med mange andre denne våren, har jeg latt meg begeistre over kokken Eyvind Hellstrøms instagramkonto, hvor han sprer matglede og inspirasjon fra sitt eget kjøkken. Jeg kan forsikre om at du ikke trenger å være superkokk for å lykkes med Hellstrøms fiskeretter. Fisk og sjømat er også bra for helsa. Fisk beskytter mot hjerte- og karsykdom og bidrar til utviklingen av nervesystemet hos fostre og spedbarn, ifølge Helsedirektoratet. Det er aldri for sent å begynne. Fortsatt god sommer!

Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeri- og sjømatminister