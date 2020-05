Nye takter i en annerledes tid

Meninger

Det er ikke til å komme fra at vi befinner oss i en tøff tid med store utfordringer for mange, men i krisetider gjelder det å finne livsgnisten og fellesskapet, vel vitende at det er i motbakke det går oppover.

17. mai ble et nytt eksempel på at altaværingene ser opp og fram, selv når det er som mørkest. Mens snøfillene dalte ned på morgenkvisten på nasjonaldagen, akkompagnert av solide drønn fra saluttene, kunne det være fristende å bli liggende i senga. Når ledigheten har krøpet opp mot 14 prosent og nedstengningen gir lite armslag for etterspørsel, kan det ta motet fra de fleste.

Vi er imponert av de holdningene og den stemningen vi møtte på 17. mai. Bevertningsstedene er blant de som har opplevd en skremmende lockdown, men åpnet dørene med brede smil og serviceinnstilling. Kulturlivet ligger med brukket rygg etter to måneder, men brukte hele dagen på å muntre opp sambygdinger. Kor og korps var topp trimmet og samspilt, enten de dukket opp på Altagård, i havgapet, langs E6 eller foran borettslag.

Artister stilte opp der og da – og det ble holdt taler som pekte framover. Det var heller ikke fritt for at kolonnen med veteranbiler, brannmannskap, redningsbiler, transportsektoren, russen og ungdom på ATV og UTV skapte en smule stolthet. Det ble et tog det er vanskelig å glemme, omstendighetene tatt i betraktning. Selvfølgelig er det mer stas med barnetog, men det ble en alternativ suksess. Et alternativ til å bli liggende i senga.

Under markeringen på Altagård kunne man mimre tilbake, for noen helt tilbake til fredsdagene i mai 1945.

Kanskje det ligger en slags trøst i at de gode tidene kommer, før eller siden, etter motbakken som forseres best sammen. Slik Alta bataljon gjorde det på Narvikfronten.

Korona-krisen vil mest sannsynlig gi oss utfordringer i mange år framover, men vi ser også klare indikasjoner på at Altas næringsliv ikke blir sittende hjelpeløs med hendene i fanget. I nyhetsbildet ser vi at Roald Johansen AS bereder grunnen for å satse ufortrødent videre i leilighetsmarkedet, Wisløff-kara i Sorrisniva vil fortsatt reise sitt hotell på bredden av Altaelva og unge bønder investerer i framtida, enten det er i Maze eller på Årøya.

Vi skal naturligvis ikke forledes til å tro at dette er noen quick fix, simpelthen fordi vi er så avhengige av at maskineriet smøres på nytt, at flyene kommer og går, at etterspørselen igjen tar seg opp og at vi klarer å holde på kompetanse og «trua» på bedre tider.

Erfaringer har også vist oss at kriser kan forløse gode ideer og innovative løsninger. Der ligger det også muligheter som kan gripes, både for å styrke den forretningsmodellen man jobber med, eller klekke ut nye konsepter som skaper aktivitet og arbeidsplasser.