– Frp kjempet for fødetilbudet i Alta

Meninger

Frp har kjempet sammen med Altas befolkning om å opprette et akutt- og fødetilbud ved Klinikk Alta. Alle som hevder noe annet tar feil.

– Venstre trenger hjertet til Trine Noodt og andre partifeller i Alta – Det er trist, både for Trine, Tommy og meg at det det ikke fins et snev av mulighet for å få flertall – nå – for et umiddelbart akutt- og fødeavdeling i Alta, skriver Carl-Erik Grimstad.

På torsdag fremmet Frp og Sp forslag om å øke tryggheten til innbyggerne i Altaregionen. Vi ville opprette et akutt- og fødetilbud. Stortingsflertallet ville det annerledes, deriblant Venstres representanter. I et leserbrev forsøker Carl-Erik Grimstad (V) å si at Frp ikke har kjempet for å opprette akutt- og fødetilbud, det er så feil som det blir.

Da vi satt i regjeringen sammen, stod Frp og Venstre skulder ved skulder i forhandlingene for å overbevise de andre partiene om at Altaregionen trenger et akutt- og fødetilbud. Allerede i 2017 var vi skuffet over at vårt ønske om en utredning av sykehusstruktur i Vest-Finnmark ble stemt ned.

Da er det spesielt at Grimstad velger å spre usannheter og si at Venstre var de eneste som tok kampen. Spesielt når de endte opp med å stemme ned vårt forslag.

Akutt- og fødetilbud er en viktig del av folks trygghet. Det skal være trygt å føde i hele Norge, og Alta, med sine nesten 21.000 innbyggere, er overmoden for at vi oppgraderer Klinikk Alta med flere funksjoner.

At Venstre nå har gått på akkord med sine egne prinsipper og sine egne lokalpolitikere får være deres sak. Jeg forstår godt at lokale venstrepolitikere er skuffet over Venstre på Stortinget, men å skulle prøve å skylde på Frp i dette spillet, er så feil at angrepet føles grovt urettferdig.

Jeg vil anmode Grimstad om å være ærlig med de mange innbyggerne i Alta fremover. For historien er at når det kom til stykket, så sviktet Venstre Altas befolkning i denne saken. Det er ikke noen andres skyld enn Venstre, spesielt ikke Frp, som sammen med MDG, Sp stemte for en lenge tiltrengt oppgradering av Klinikk Alta.

Åshild Bruun-Gundersen

Frps helsepolitiske talsperson