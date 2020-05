– Oppskrift på politikerforakt

Meninger

Vi må vel tilbake til kampen om Alta-/Kautokeinovassdraget for om lag 40 år siden for å finne en sak som har skapt like mye engasjement, frustrasjon og sinne, som debatten om sykehus og sykehustjenester i Altaregionen har frembrakt.

Våre lokalpolitikere har naturlig nok fått mye kjeft, men jeg tror vi skal være så ærlige å si at de alle sammen – uavhengig av politisk tilhørighet – selvfølgelig vil det beste og arbeider hardt for at Alta-/Kautokeino-regionen skal ha et best mulig helsetilbud. Det sier de, og det tror jeg dem på.

At de ikke får gehør i sine respektive fylkes- og moderpartier er en annen sak, som åpenbart har skapt stor fortvilelse og frustrasjon også innad i flere av lokalpartiene. Bortsett fra i Alta Høyre, da – der har det som vanlig vært musestille.

Men våre rikspolitikere står det langt verre til med. Problemet deres er selvfølgelig at de skal vinne valg. I jakten på stemmer reiser de derfor land og strand rundt, snur kappen etter vinden avhengig av hvem de henvender seg til og serverer det ene fete valgløftet etter det andre. Og selvfølgelig; etter valget forsvinner gjerne løftene som dugg for sola. Det handler ikke lenger om helsepolitikk. Jobben er gjort, posisjonene er sikret.

De ferskeste eksemplene i så måte er KrFs Olaug Bollestad og Venstres Carl-Erik Grimstad. Uverdig og skremmende, var ordene Bollestad brukte foran valget i 2017; til syvende og sist kan det være et spørsmål om påføring av alvorlige helseskader og tap av liv, mente hun den gang om det manglende akutt- og fødetilbudet i regionen. Men nå, etter at regjeringsplassen er sikret, gjelder ikke lenger det 8. bud; med kristenkorset rundt halsen har hun snurret 180 grader og kastet vrak på alle tidligere løfter.

Det samme gjelder Venstre; vi husker vel alle Trine Skei Grandes flammende tale på torget i Alta for knappe tre år siden. Støtten til Alta-regionen var sterk og uten forbehold, ved denne og mange andre anledninger. Men nå er også Venstre blitt regjeringsparti. Denne uken stemte Grimstad og partiet hans samlet mot sine egne krystallklare løfter. Så mye var altså de verd.

Fra tidligere husker vi Frank Bakke-Jensens gjentatte valgløfter han og Høyre ga Altas befolkning før stortingsvalgene helt tilbake til 2009 og 2013. I helsides avisannonser og utallige valgkamputspill lovet de blant annet fødeavdeling, 20 sykestuesenger og en grundig konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Finnmark, dersom de bare fikk velgernes tillit. Hvordan det gikk, vet vi jo.

I 2013 fulgte Siv Jensen opp garantien fra Høyre med sin skamløse valgkampbløff: Kommer FrP i regjering vil utredningen bli en realitet, slo hun fast. Og hvem kan vel glemme Terje Søviknes´ rørende forestilling i rullestolen sin, på scenen foran mange tusen mennesker på torget i Alta like før forrige valg i 2017. Også den gang besto valgflesket av sykehusutredning, akuttilbud og fødeavdeling. Og altaværingene slukte det rått. Men den fleskebiten harsknet fort, skulle det vise seg. Tilbake stod vi som nyttige idioter i landets største FrP-kommune. Syv år med regjeringsmakt endret ikke på noe. Men nå er de ute av regjeringen, og plutselig er de på banen igjen. Politisk ballettdans med 180 graders piruetter for egen politisk vinning er blitt en favorittøvelse også der.

Og så Arbeiderpartiet og SV, da. Kunnskapspartiet SV? Det eneste positive som kan sies om dem i denne saken er at de i alle fall ikke har løyet, der de fullstendig døve og blinde for argumenter utrolig nok hele tiden har kjempet innbitt mot en kunnskapsbasert konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Finnmark. Med full støtte fra sine respektive fylkespartier. Arm i arm med Høie og Høyre.

Og fortsatt er det noen som lurer på hvorfor politikerforakten øker…

Magnar Leinan