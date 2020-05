Oppgjørets time

Meninger

Dagene før den nasjonale helse- og sykehusplanen behandles på Stortinget, reises det bust i mange lokalpartier i Alta. Det sitter nok langt inne, men viljen til å straffe egne partier for løftebrudd og manglende vilje til å prioritere livsviktige helsefunksjoner, synes å være ekstremt stor i øyeblikket.

Den gjennomgående arrogansen fungerer som en tverrpolitisk rød klut på altapolitikerne – og sinnet er akkumulert gjennom flere tiår.

Alta venstre har langt på vei fungert som det mest pågående sykehuspartiet, og kan i morgen risikere at regjeringsposisjonen gjør at egne rikspolitikere snur ryggen til det havet av løfter og godvilje som er sendt i retning Trine Noodt & Co gjennom årene.

Partiet vil være fullstendig strippet for tillit etter en slik manøver, basert på hvilke taburetter man til enhver tid «bekler». Ryggtavla fortoner seg som gummiert og Alta venstres klare budskap er rett og slett at de vurderer å legge ned partilaget. Det er sterk kost, men også fullt forståelig når man falles i ryggen.

Frp har på sin side forlatt en regjering de ikke kunne rikke i det samme spørsmålet – og er nå fri til å både foreslå og stemme for en oppgradering av helsetilbudet i regionen. Det viser hvor klamt regjeringsdeltakelse kan fungere. Først nå kan Frp «shoppe» i egne saker, både sentralt og lokalt.

Det er ikke vanskelig å forstå frustrasjonen og fortvilelsen til de ulike partiene. Etter å ha tauet rundt på rikspolitikerne gjennom flere valgkamper, der de tilsynelatende har sett og forstått situasjonen, viste møtet i helsekomiteen at det ikke er stemning for å imøtekomme kravet fra Alta. Flere år med politisk og folkelig engasjement betyr lite eller ingenting, dessverre. I KrF vil løftene fra 2017 framstå som ren bløff – og det kan ikke være hyggelig for et parti som tufter programmet på sannferdighet.

I Arbeiderpartiet har man i realiteten vendt det døve øret til, i så stor grad at man ikke gidder å svare på henvendelser fra egne partiveteraner i Alta. Inntrykket er at man utviser en respektløs holdning mot folk som har stått på for partiet i årevis. Det er lov å være uenige, slik man er internt i Alta Ap, men det er smått utilgvelig å ikke ofre et svar på henvendelser. Ap risikerer knallhard straff i valget, uavhengig av hvem som blir stående på stand neste sommer og høst.

Derfor er det grunn til å forvente og frykte at forslaget fra Senterpartiet og Frp blir møtt med en kald skulder i morgen, selv om lokaliseringsstriden med Hammerfest er et tilbakelagt stadium i denne behandlingen. I morgen handler det om fødeavdeling og akuttfunksjoner, noe som naturligvis vil være en kraftig og helt nødvendig oppgradering av Klinikk Alta. Vi mener at årets vinter og koronakrisen har vist at Altas unisone politiske krav er livsviktig å innfri, hvis man i det hele tatt mener noe med likeverdig tilbud.