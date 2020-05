Mener havnene må omfattes av regjeringens krisetiltak

Meninger

Hurtigruten må gjenoppta seilingen!

Hurtigruten sikrer godstransport, persontransport og beredskap for mange kystsamfunn. Det er på tide å starte seilingen igjen.

Norske Havner har forståelse for at Hurtigruten ikke kan opprettholde et ordinært tilbud med de restriksjonene som er iverksatt i forbindelse med koronapandemien. Samtidig får det store konsekvenser langs den norske kysten.

En undersøkelse Norske Havner har gjort blant sine medlemmer viser at både havner og kystsamfunn lider når hurtigruten ikke går. Heldigvis er to båter i rute mellom Bodø og Kirkenes, slik at det opprettholdes en viss beredskap for blant annet medisinforsyninger. Men selv dette tilbudet er på et minimumsnivå med hensyn til antall destinasjoner og frekvens.

Godt over halvparten av hurtigrutehavnene i vår undersøkelse rapporterer at godstransporten er flyttet over på lastebil. Dette er stikk i strid med nasjonale målsettinger om å få mest mulig av godset transportert med båt. Sjøtransport gir gevinster for både trafikksikkerhet, miljø og veislitasje.

For mange av havnene innebærer situasjonen også tapte inntekter, og mange av dem føler seg langt fra sikre på at lasten kommer tilbake til sjøen når Hurtigruten er i ordinær drift igjen. Det er et alvorlig tankekors. Like alvorlig er det at regjeringens krisepakker har svært lite å tilby havnene. Selv om myndighetene har trykket på pauseknappen for Hurtigruten, tar de ikke ansvar for havnene som fortsatt skal yte service og ta vare på infrastrukturen – uansett hvor mange skip som legger til kai.

Tiden er inne for at Hurtigruten får mulighet til å gå i mer normal rute, og havnene må omfattes av regjeringens krisetiltak. Da får vi godset tilbake på sjøen, og kan bruke kystens riksvei 1 til dens viktige funksjon: Sikre beredskap og miljøvennlig transport.

Halvard Aglen og direktør Kjell-Olav Gammelsæter, Norske Havner