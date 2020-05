Meninger

Like ved Porsa kraftstasjon i Kvalsund står en liten, men symbolsk ruvende bauta til minne om radiosenderen Lyra og de menn og kvinner som deltok i kampen mot okkupasjonsmakta under 2. verdenskrig. Besøket gir klump i halsen, basert på den respekt og takknemlighet vi alle føler på frigjøringsdagen, 75 år etter at freden skyllet innover landet med brusende glede og lettelse. Det betyr ikke at alle kunne riste av seg traumene fra krigens redsler over natta.

Sammen med Ida-senderen ved flyplassen i Alta, ble Lyra ekstremt viktig for britiske Secret Intelligence i London, i form av deltaljert og presis informasjon fra de tøffeste av de tøffeste i motstandskampen. Det krydde av tyskere i området og ruvende krigsskip som Tirpitz og Scharnhorst truet i fjordarmene. Likevel; Torstein Raaby, Harry Pettersen, Kalle Rasmussen, Halvor Opgård og hedersfolk i motstandsbevegelsen hadde påler av noen ryggrader i møtet med den tyske krigsmaskinen. De bøyde ikke hodet, lammet av frykt. Slik var de ikke skrudd sammen.

Midt mellom disse to senderen har ildsjel Trygve Andersen laget et lite, men viktig museum som hyller motstandskampen. Vi tror historien er viktig for å forstå krigen, verden og oss selv. Om ikke annet, så med et fromt og kanskje naivt håp om at krigshandlinger ikke skal gjenta seg.

Klumpen i halsen er like tilstedeværende når Alta bataljon hylles på Altagård hver 8. mai, for sin fantastiske innsats på Narvik-fronten gjennom ugjestmilde dager i Gratangen. Med all respekt for undedogs i idrettsverden, dette en min desiderte favoritt når det kommer til en Askeladd som tvinger nazitrollet i kne.

Beretningen om partisanere, krigsseilere og motstandskamp – og de mange hverdagsheltene fra 1940 til 1945 gjør inntrykk den dag i dag. Etter noen måneder med vår egen lille unntakstilstand i form av kornona-virus, kan det være greit å huske at det finnes en altomgripende terror som regjerer i store deler av verden. Krig avler ondskap og millioner av ofre den dag i dag, både ved at liv går tapt – og ved at verdighet og livskvalitet fordunster på flukt fra marerittet.

I dag tar vi kanskje fred og velstand som en selvfølge, 75 år etter at krigen kulminerte. La oss derfor huske at finnmarkingene sto han av, etter fem år med redsler, utrygghet, total nedbrenning, evakuering og krevende gjenreisning av hus, liv og stolthet. Det meste av tv-dramer på Netflix blekner i sammenligning. Det er en av årsakene til at vi bør vedlikeholde historie og minner, fortsette å beundre, respektere og hedre de menn og kvinner som sto rakrygget for fellesskapet, gjennom en krise vi neppe skjønner konturene av.

Framfor alt; vi bør ta med oss de grunnleggende verdiene som forklarer den enorme gleden og lettelsen nasjonen kjente på 8. mai 1945. Gratulerer med dagen!