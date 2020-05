Meninger

Det er nok mange som har fått med seg den faste oppgaven i NRK programmet Nytt på nytt. Hvem skal ut? Her sammenligner man fire bilder og finner ut hvem som ikke hører hjemme.

Alta kommunes oppvekstavdeling skal nå gjennom samme øvelse. Men hvordan de skal trekke konklusjonen, er for meg et mysterium. Saga skolekrets skal justeres enten mot Rafsbotn, mot Kaiskuru og Elvebakken eller mot Tverrelvdalen. Denne arbeidsorden vil bli gitt i kommunestyremøte nå på tirsdag. Jeg misunner ikke de på oppvekst.

I Saga er «alle» elevene lokalisert innenfor en radius på 1 km fra skolen. 1 km! Hvem er det som ikke skal tilhøre Saga skole og Nerskogen IL? Sagabrinken skal opp til Tverrelvdalen skole? Aspmyra får dra til Rafsbotn? Fordi de kom sist? Tørrfossen får dra til Elvebakken? De fleste av oss ser skolen fra vinduene hjemme.

Hvem av oss skal legge ut på en utrygg skolevei langs E6 med tungtrafikk og x antall småveier fulle av morgentrøtte bilister som skal på jobb? Med kø fra Teglbakken til over brua i rushtrafikken. Ser dere syvåringen som ikke lengre har knalloransj sekk?

Det er mange mammahjerter og pappahjerter som tenker at en omgjøring til 1-4 skole er vel ikke så ille. Da får de yngste kort og trygg skolevei. Det er for mange en løsning som man kan leve med. Vi foreldre er velsignet med et ønske om trygghet for våre barn over alt. Ja, vi vil at de skal ha det trygt, men vi må ikke glemme å tenke langsiktig trygghet for våre barn. Utdanning er viktig. Og kvalitet i denne er avgjørende for våre barns framtid. Jeg velger å stole på de skolefaglige vurderingene som er gjort rundt prinsippet 1-4 skoler. Jeg vil ha i pose og sekk. Jeg vil ha trygghet og kvalitet. Derfor er ikke dette en gylden middelvei.

Den eneste løsningen er utvidelse av Saga skole. Det er den eneste løsningen som er gangbar. Jeg blir ofte møtt med uttalelser om at Saga skole aldri skulle vært bygget. Og når den først ble bygget, så ble den plassert midt i smørøyet. Noe som umuliggjør den oppgaven oppvekst nå har foran seg.

En utvidelse er nok dessverre også umulig for et bunnskrapt kommunebudsjett. Det er også faglig begrunnet. Men denne begrunnelsen handler kun om penger. De øvrige argumentene er trygghet, nærmiljø og kvalitet i skolen. De veier tyngre. Der det er vilje er det vei. Det er gjort en «dårlig» beslutning om å etablere Saga skole. Nå får dere bare stå i det og gjøre det beste ut av det. Utvid Saga skole nå!

Trine Østmo

Fortsatt frustrert mamma