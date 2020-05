– Et dystert 75-årsminne

Meninger

Vi hadde et klasserom i ei rødmalt brakke på Smørstad i Lakselv i fire år. Vi gikk vanligvis to uker på og to uker av. Læreren vår var krigsveteran fra Alta bataljon. Over kateteret hang et stort fotografi i solid ramme:

Fenrik Terje Rollem overtar Akershus festning fra den tyske kommandant major Josef Nichterlein den 11. mai 1945.

Teksten til bildet lærte jeg ikke før mange, mange år senere, og jeg skjønte heller ikke hvorfor det var så viktig å sende bildet til alle skoler, og, i mindre format, til de tusen hjem. Vår lærer sa aldri ett ord om bildet. Han sa aldri noe om at han hadde vært i fremste linje under kampene på Gratangen – Bjørnfjell i 1940, men de fleste elevene visste det. Jeg spurte min mors fetter, som var lærerens troppssjef, hvordan han var som soldat. Han sa kort, at han gikk dit han fikk ordre om å gå. Min respekt for læreren ble enda større.

Senere har jeg forstått at han hadde vært i kamp mot okkupantene i lengere tid enn den sivilkledte fenriken. Jeg har også lært at okkupantene så forskjellig på sivilkledte motstandere sør og nord i vårt land. Historieprofessor Magne Skodvin har vist til at tyskerne 2. mars 1945, kunngjorde at folk i sivile klær kunne betraktes som stridende (Aftenposten, 23.6.2001). Hvem var det på norsk side, som fikk gjennom en slik avtale med fienden? Var det «Hjemmestyrkene»? En sivilkledt kunne derfor overta Akershus festning 11. mai, fra en tysk offiser i uniform. Fotografiet speiler etterkrigstidens norske historieskriving, mer enn de fleste forstår.

Kunngjøringen gjaldt ikke i Nord-Norge. Natt til 6. mai 1945 ble seks overvintrere drept av en tysk spesialkommando på Hopseidet. Det går fram av vitneforklaringer i Riksarkivet, at det til sammen var vervet 13 sivile til vakttjeneste der. De seks skal derfor betegnes som militært personell, til tross for at de norske militære ikke greide å skaffe uniformer og våpen til dem. Én norsk soldat i uniform ble samtidig tatt til fange. Da ubåtene returnerte til Harstad ble han sluppet fri. Det var blitt fred.

I Finnmark pågikk kampene i Norge mot okkupantene helt til 6. mai 1945. Bergkompani 2, som kom fra Skottland, besto av 230 mann. Rikspolitisoldatene fra Sverige utgjorde 1.300. Omkring 1 500 overvintrere, kvinner og menn, vervet seg. Overvintrere tok seg tidlig østover og gjorde en viktig innsats som kjentfolk og soldater. Blant dem var det mange veteraner fra Alta bataljon. De deltok i kamper i Porsanger, på Sørøya og i Alta. At det under Finnmarkskrigen i 1944-1945 var en hær på i alt 3.000 stridende i fylket, er vel verd å merke seg.

Det var etter et foredrag i Bergen jeg ble spurt om å være med i en referansegruppe for tre historikere. De skulle i gang med Forsvarsdepartementets prosjekt «Ble noen glemt?». Tildeling av krigsmedaljer under og etter 2.verdenskrig skulle gjennomgås. Referansegruppa skulle lese det som ble skrevet, og komme med innspill. To i referansegruppa var fra Oslo, Synne Corell og Lars Borgersrud, begge med doktorgrad i historie.

I stedet for medaljer ble ei bok, lansert i Tromsø, resultatet av tre FD-historikeres vel 4-årige arbeid til 15 millioner kroner. Én av dem fikk enda et oppdrag. Han fikk skrive ei bok basert på mer enn 1 200 forslag til dekorering, som var kommet inn etter FDs oppfordring gjennom en annonsekampanje. Det var vel ikke med tanke på en bokutgivelse, at folk sendte inn sine forslag?

Daværende forsvarsminister ble ved boklanseringen 8. februar 2017, spurt om det var satt lås, for all framtid, for forslag om dekorering. Svaret var at godt begrunnete forslag kunne bli behandlet. Jeg prøvde straks utsagnet ved å sende inn forslag om krigsmedalje til de seks som var vervet som vaktmannskap, og som falt på Hopseidet 6. mai 1945. Det fulgte med grundig dokumentasjon, blant annet fra Riksarkivet. Jeg fikk ikke svar fra FD.

I mai 2017 hadde Ole Torp et intervju med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Torp hadde på forhånd hatt kontakt med medlem av referansegruppa, Lars Borgersrud. Da Torp spurte hvorfor referansegruppa hadde en annen mening enn FDs historikere, sa hun:

– Referansegruppa hadde en politisk agenda som de ikke la skjul på.

Da referansegruppa gikk ut i media, etter å ha blitt løst fra taushetsplikt, ble feil bruk av kilder påpekt. Den viktigste var vedtaket i Hjemmestyrkenes Råd, 20. juni 1946. De tre FD-historikerne brukte bare de to første punktene, for å slå fast at ingen skulle dekoreres. Det tredje og siste punktet overså de: «De som er falt for landet, vil dog bli innstillet til Krigsmedaljen Post Mortem.»

I en ganske omfattende mediedebatt var alle krigshistorikere som uttalte seg, enige med referansegruppa. Kun tidligere Hjemmefront-museums-leder, Arnfinn Moland hadde en annen oppfatning. Moland skrev i Aftenposten, 19. januar 2017: «Vi snakker her om et møte mellom «Representanter for Hjemmestyrkene, Efterretningsorganisasjonene og Sivilorganisasjonen», ingen «selvoppnevnt» forsamling, men tvert imot dem som hadde ført an i motstandskampen mot okkupasjonsmakten og nazismen i Norge. Her ble det vedtatt likebehandling: Ingen dekorering. Begrunnelsen var at «det etter forholdene alltid vil være urettferdig og uheldig å gradere den enkeltes innsats».

Også han fant grunn til å overse punkt 3 i den avtalen han sjøl henviser til. Vi har Akershus-bildet i sterk erindring.UiT, Det arktiske universitet fikk i 2017 40 millioner kroner til et forskningsprosjekt og til et nytt bokprosjekt. Halve summen kom fra FD. Det er «et plaster på såret» etter prosjektet «Ble noen glemt?». Man burde gjort mer for å rense såret, før man la plasteret på.

Våre krigsveteraner og deres familier, med krigens største påkjenninger, måtte ta seg av sine traumer sjøl. Det fantes et behandlingshjem for krigstraumer fra 1950-tallet, Bæreia ved Kongsvinger. Gjestelista viser få navn nordfra. På slutten av 1980-tallet brukte en kvinne intervjuet jeg hadde med i boka Altafjordens hulefolk (1981), til å søke om krigspensjon. Hun fikk krigspensjon og dermed et opphold på Bæreia. Hun ringte senere og sa:

– Pengene jeg fikk, betydde ingenting, men oppholdet på Bæreia berget meg!