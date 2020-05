– For de mange, ikke for de få

Meninger

Angående Kvitberget

Tolvte mai sluttbehandler kommunestyret i Alta boligfeltet Kvitberget i Tverrelvdalen. Det er politisk enighet om at feltet er ønskelig, men ikke om veiløsningen til området som ligger høyt og solrikt til i Borraslia. Feltet har 17 tomter, hvorav inntil 12 er kommunale.

Administrasjonen anbefaler en tilføringsløsning som går over privat eiendom, jordbruksland, krysser skiløyper og berører området nær skolen i bygda. Samtlige av disse har kommet med negative innsigelser til vei-valget og noen varsler rettssak. En evt. rettssak vil sannsynligvis utsette realiseringen.

Da saken sist ble behandlet i Planutvalget, ble det fremmet et alternativ forslag til veiløsning. Alternativet var start fra Borrasveien forbi tidligere hundehotell og øst-over mot Kvitberget. Løsningen er tidligere utredet og er anslått å bli noe dyrere enn foreslåtte veien, men berører ikke dyrket jord. I tillegg, og ikke minst, gir den mulighet for en «påkopling» av mange nye potensielle tomter som kan utvide feltets størrelse mange ganger. En slik løsning ville ikke berøre vitale jordbruksinteresser i området negativt, men heller bidra til mindre press på antall fradelingssaker i denne delen av kommunen og slik også press på dyrket og dyrkbar jord.

Et slikt stort felt – som alternativt kunne bygges ut gradvis etter behov – ville da kunne kompensere for en noe dyrere vei, dempe lokal kritikk og misnøye – og ikke minst sørge for mange ettertraktede rimelige og attraktive boligtomter i et nærområde med skole og annen etablert infrastruktur.

Som kjent vil et kommunalt byggefelt være et selvkostprosjekt og dess flere tomter som anleggskostnadene deles på, dess flere rimelige tomter blir det.

Dersom en setter alternativene opp mot hverandre, synes administrasjonens innstilling både å være billigst og raskest å realisere og det blir utmerkede, men veldig dyre tomter å erverve!

Etter min oppfatning vil derfor alternativet med en vei rundt tidligere hundehotell, være å foretrekke av følgende grunner:

Veien er mindre konfliktskapende.

Prosjektet blir mer fremtidsrettet – stort utbygningspotensial utløses og kan aktualiseres gradvis.

Letter etterspørselen etter enebolig-tomter og bidrar sannsynligvis også modererende på prisdannelsen i markedet.

Bidrar til en mer sosial tomte/boligpolitikk som det er uttalt bred enighet om.

Gir økt bolyst som vi alle ønsker!

Kommuneplanens arealdel er ennå ikke vedtatt. Det er derfor fullt mulig – dersom viljen er tilstede – å foreslå omregulering av det omtalte svært egnede landområde fra LNFR til boligformål. Dette uten å tape vesentlig tid til den planlagte utbyggingen av Kvitberget.

SV har mange år vært en pådriver for en mer offensiv kommunal tomte/ boligpolitikk. Vi har foreslått større satsing på kommunale felt til selvkost, slik at flest mulig kan komme inn på boligmarkedet – spesielt unge mennesker. Dette er også nedfelt i vårt program. Vi er forpliktet på en praktisk politikk som skal bidra i så måte. Det er ikke godt nok at boligtomter er kommunale - og til selvkost –når prisen likevel er uakseptabel for folk med lave og sågar midlere inntekter. Se forøvrig vårt valgspråk: For de mange – ikke for de få!

Derfor til våre beslutningstakere kommunestyrerepresentanter: Tenk langsiktig – handle klokt!

Otto Erik Aas